A breve su Canale 5 si assisterà alla conclusione dell’appassionante soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che è stata in grado di mantenere vivo l’interesse dei fan per tre mesi. Dagli spoiler delle ultime puntate in programmazione la prossima settimana, si evince che oltre ai due protagonisti principali Ferit Aslan e Nazli Pinar che dopo aver sconfitto Hakan e Demet formeranno una vera famiglia, poiché apprenderanno di diventare genitori, anche per gli altri personaggi ci sarà un felice epilogo.

Durante i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno, Engin e Manami formeranno una coppia di innamorati dopo aver capito di essere molto complici. Deniz invece si rassegnerà in modo definitivo all’idea di aver perso la cuoca, visto che nel suo cuore ci sarà posto soltanto per Asuman.

Le minacce di Hakan, Nazli prende le distanze da Ferit

Ebbene sì, le vicende di Ferit, Nazli, e di tutti i loro amici, faranno compagnia ai telespettatori italiani soltanto questa settimana in corso e la prossima.

Le anticipazioni degli ultimi appuntamenti della telenovela Dolunay, in programmazione dal 9 al 13 settembre 2019, raccontano che Nazli e Ferit, dopo aver trascorso una notte di passione in campagna, faranno ritorno ad Istanbul. La storia d’amore tra l’architetto e la cuoca procederà a gonfie vele, ma questa volta ad interferire nel loro rapporto sarà Leman. Quest’ultima si stabilirà alla villa del figlio, e farà fatica a nascondere di nutrire dei sospetti nei confronti della nuora.

Intanto Hakan tenterà di poter tornare a far parte della Pusula Holding servendosi ancora una volta dell’aiuto di Pelin.

Successivamente il marito di Demet attuerà il suo piano diabolico per distruggere una volta per tutte il suo rivale. In particolare il losco imprenditore minaccerà Nazli, dicendole di essere disposto a consegnare alla polizia il video incriminato di Asuman, se non divorzierà da Ferit.

Nel contempo la figlia minore di Kemal in preda al delirio e alla disperazione totale per il fatto che sua sorella debba pagare a causa delle sue brutte azioni, salirà su un palazzo in costruzione con l’intento di togliersi la vita. Fortunatamente la giovane non commetterà la brutale pazzia grazie all’intervento di Deniz. Intanto l’Aslan, non essendo al corrente delle minacce di Hakan, organizzerà una serata romantica nella sua villa per chiedere a Nazli di essere sua moglie a tutti gli effetti.

Il piano del cognato del musicista sembrerà procedere per il meglio, dato che la cuoca, sconvolta per aver rischiato di dire addio alla sorella, si vedrà costretta a prendere le distanze dal marito. L’architetto non reagirà affatto bene quando la sua amata se ne andrà via dalla sua villa, senza dargli nessuna spiegazione.

Lo zio di Bulut non si arrenderà, dato che sarà intenzionato a scoprire a tutti i costi per quale ragione la chef si è allontanata da lui proprio adesso che avevano trovato il giusto equilibrio.

Nazli con la complicità di Fatos deciderà di perquisire l’abitazione di Muzzaffer, lo scagnozzo che ha aiutato Hakan a tendere una vera e propria trappola ad Asuman. Purtroppo Ferit non riuscirà a scoprire come mai la sua dolce metà vuole porre fine al loro matrimonio.

Engin e Manami si fidanzano, Deniz rimane al fianco di Asuman

Successivamente Tarik, Engin, Fatos, e Manami, trascorreranno una serata insieme: in tale circostanza il socio in affari dell’Aslan si renderà conto di provare dei sentimenti per la collega di Nazli. Quest’ultima con molto coraggio dirà al marito di aver deciso di divorziare da lui, senza dirgli di aver fatto questa scelta per colpa dell’Onder. Intanto il marito di Demet ricatterà anche Leman: quest’ultima per non far sapere al figlio che suo marito uccise il padre di Hakan a causa sua, dovrà rinunciare a richiedere la custodia di Bulut. In seguito Nazli dopo aver scoperto che Pelin si è alleata con il cognato di Deniz, avviserà subito Ferit. Quest’ultimo per la forte delusione caccerà la sua ex fidanzata dalla sua azienda.

A quel punto l’architetto e la cuoca si presenteranno al tribunale per annullare le loro nozze. Fatos si renderà conto di amare Tarik, invece il giudice inviterà i coniugi Aslan a seguire una terapia di coppia per poter emettere una sentenza definitiva. Nonostante ciò, Hakan sarà sempre più deciso a far tornare a vivere a casa sua il piccolo Bulut. Quest’ultimo con uno stratagemma farà tornare il sereno tra Nazli e Ferit: in tale circostanza Asuman deciderà di essere completamente sincera con il cognato. L’architetto, dopo aver appreso che sua moglie è stata obbligata a separarsi da lui a causa delle macchinazioni di Hakan, prometterà di risolvere la questione. Il giorno successivo la figlia minore di Kemal metterà al corrente delle minacce dell’Onder anche Deniz. Quest’ultimo, per pura casualità scoprirà che suo cognato è l’artefice del decesso di Demir e Zeynep.

Il marito di Demet, quando capirà di non avere più nessuna chance per sfuggire alla giustizia, si recherà alla villa degli Aslan. Hakan, dopo aver minacciato di porre fine alla vita di Nazli, svelerà a Ferit il segreto riguardante i loro genitori, scatenando l’ira del suo rivale. L’architetto infatti si scaglierà contro l’Onder, e dopo essere riuscito a disarmarlo lo farà arrestare. Quest’ultimo verrà seguito dalla moglie Demet, e dal suo scagnozzo Bekir. In occasione dell’ultimo giorno dell’anno Deniz organizzerà una serata nel suo locale. Nel bel mezzo della festa di capodanno Nazli annuncerà a Ferit di essere incinta, invece Fatos dirà a Tarik di volerlo sposare. Per finire anche Engin e Deniz troveranno la loro dolce metà: il socio in affari dell’Aslan intraprenderà una relazione con Manami, invece il musicista rimarrà al fianco di Asuman.