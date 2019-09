I pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset saranno ancora caratterizzati dalla messa in onda della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nella seconda settimana di settembre 2019. Negli ultimi appuntamenti il piccolo Bulut continuerà a far preoccupare l'adorato zio, Ferit Aslan, e il responsabile sarà ancora una volta il perfido Hakan Onder. Il bambino non la prenderà affatto bene quando Nazli si allontanerà dall’architetto per colpa dei ricatti del marito di Demet.

Il cognato di Asuman e la madre, Leman, prenderanno un grosso spavento a causa del nipote quando non ci sarà nessuna traccia di lui alla villa. Per fortuna il ricco imprenditore farà un sospiro di sollievo non appena ritroverà Bulut in compagnia della cuoca. I bambino era fuggito di casa perché sentiva la mancanza della Pinar.

Ferit ritrova Bulut a casa di Nazli, Asuman smaschera Hakan

Nelle puntate della Serie TV Dolunay, che verranno trasmesse in Italia dal 9 al 13 settembre, Nazli e Ferit si presenteranno per l’ennesima volta in tribunale ma questa volta non sarà per Bulut.

In particolare la cuoca firmerà le carte del divorzio a causa delle minacce ricevute da Hakan che la costringerà a lasciare il marito in cambio della libertà di Asuman. Per fortuna l’udienza non sarà a favore dell’Onder visto che il magistrato, avendo appreso che i due coniugi si sono sposati da poco, esigerà che risolvano i loro problemi. Il marito di Demet non demorderà e si preparerà a chiedere nuovamente la custodia di Bulut per poter rientrare in possesso delle azioni dell’azienda di Ferit.

Quest’ultimo, quando apprenderà il gesto del suo rivale, sfogherà la sua rabbia contro Nazli. I litigi tra la cuoca e l’architetto infastidiranno il piccolo Bulut, al punto da fargli commettere un imprudenza. Il bambino non faticherà a capire che la Pinar non vivrà più sotto il suo stesso tetto ed approfitterà di una lite tra Ferit e la nonna Leman per nascondersi nell’automobile dell’autista. A quel punto il nipote dell’Aslan si recherà nell’abitazione della sorella di Asuman.

Dopo essere venuto a conoscenza, insieme alla madre (Leman), della scomparsa di Bulut, Ferit intuirà che possa essere andato a trovare Nazli e non si sbaglierà affatto. L’architetto ritroverà il nipote sano e salvo proprio in compagnia della chef. Asuman coglierà la situazione al volo per riferire al cognato la verità. L’architetto verrà a conoscenza che sua moglie ha deciso di porre la parola fine alle loro nozze su ordine di Hakan.

Deniz non crede alle parole di Demet, l’arresto dell’Onder

A quel punto Ferit dirà a Nazli di aver scoperto la realtà dei fatti e smetterà di essere brusco quando la diretta interessata giustificherà il suo silenzio dicendogli di aver agito in tale maniera per il bene della sorella. Il giorno successivo Bulut farà dei salti di gioia quando Ferit gli comunicherà che la Pinar tornerà a vivere con loro.

Intanto Asuman per far stare sereno Deniz lo inviterà ad ascoltare un po’ di musica. L’ex fidanzato di Ayla farà una terribile scoperta poiché tramite un registratore apprenderà che è stato Hakan ad uccidere i genitori di Bulut. Il musicista non darà credito alla versione della sorella, Demet, quando gli dirà di non aver potuto denunciare il marito perché l’ha minacciata. Successivamente la diabolica donna, colpevole di aver fatto scoprire al fratello l’atroce verità sul decesso di Demir e Zeynep, farà i conti con l’ira di Hakan. Quest’ultimo, dopo aver ordinato alla moglie di preparare tutto ciò che gli serve per poter sparire dalla città, farà irruzione alla villa di Ferit e terrà sotto sequestro Nazli. L’architetto, non appena rientrerà a casa, assisterà ad una tremenda scena dato che l’Onder punterà la sua arma da fuoco alla tempia della sua dolce metà che per il forte spavento lo inviterà ad andarsene. L’arrivo di Leman consentirà alla cuoca di sfuggire alle grinfie del losco imprenditore. A quel punto il marito di Demet svelerà a Ferit che il padre fu ucciso dal suo per aver intrapreso una relazione extraconiugale con sua madre. Dopo aver capito finalmente per quale motivo Hakan ha fatto di tutto per distruggere la sua vita, lo affronterà: il violento scontro verrà interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine. Mentre l’Onder finirà in galera, Deniz, avendo appena saputo che sua sorella Demet la pagherà allo stesso modo del marito, le prometterà che ci sarà sempre per lei.