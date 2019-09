La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. La serie televisiva va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. La trasmissione è stata girata in Turchia nel 2017 ed il titolo originale è Dolunay. I protagonisti Ferit Aslan e Nazli Pinar sono rispettivamente interpretati da Can Yaman e Özge Gürel.

Quest'ultima è già nota al pubblico della quinta rete televisiva italiana.

Infatti, ha debuttato nel nostro Paese tramite l'interpretazione di Öykü Acar, nella soap Cherry Season - La stagione del cuore. Dolunay sta volgendo al termine. L'ultima puntata andrà in onda il 13 settembre.

Ferit e Nazli nel bosco, Leman si insospettisce della coppia

Nella puntata in onda il 3 settembre, Ferit scoprirà dalla sua segretaria dove è fuggita Nazli. Così, raggiungerà la moglie per dichiararle i suoi veri sentimenti.

Nazli si è recata da Memet per aiutarlo nella raccolta delle olive: appena arriverà l'Aslan, i due decideranno di trascorrere una giornata in campagna insieme, lontano dalla città di Istanbul.

Frattanto, la moglie di Hakan rivelerà al marito di aver registrato la sua confessione in merito all'assassinio di Demir e Zeynepp. Allora, lo minaccerà di raccontare la verità alle autorità e di mandarlo in prigione.

Nell'episodio in onda il 4 settembre, l'architetto e la cuoca faranno una passeggiata nel bosco alla ricerca di funghi. Al calar del sole si perderanno e decideranno di passare la notte in uno chalet disabitato nella foresta. All'interno dell'abitazione, i due si diranno di essere davvero innamorati l'uno dell'altra e si prometteranno amore eterno.

Successivamente, si abbandoneranno ad una notte di intensa passione.

Nel frattempo, Pelin e Deniz si recheranno a casa di Ferit in due momenti differenti. Nella villa del protagonista troveranno la signora Leman, che accudisce il piccolo Bulut. Le parole del musicista e dell'ex di Ferit faranno sorgere alla donna molti dubbi sulla vera natura del connubio della coppia Aslan-Pinar.

Hakan non trova Nazli al ristorante e va a casa di Ferit

Nella puntata in onda il 5 settembre, Hakan escogiterà un nuovo piano per ricattare Nazli ed ottenere l'azienda di Ferit.

Questa volta si servirà di Asuman, che lo trarrà in inganno. Inoltre, Leman si trasferirà a casa dell'architetto e della cuoca per conoscere meglio la nuora ed indagare sul loro reale rapporto.

Il 6 settembre, i telespettatori vedranno che Hakan si recherà al ristorante della moglie dell'Aslan per parlarle, ma non troverà nessuno. Così si recherà a casa di Ferit e si intratterrà con la signora Leman.

La coppia non è in casa, visto che ha deciso di staccare la spina per un po' di tempo.