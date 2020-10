La soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno regala nuove emozioni su Canale 5 ogni fine settimana. Le anticipazioni della puntata in onda il 31 ottobre rivelano che Can Divit sarà pronto per fare alla fidanzata la fatidica proposta di matrimonio. Intanto Sanem finirà nei guai per l'imminente lancio della fragranza del signor Fabbri. Il profumo è venduto al capo della Fikri Harika proprio da Sanem, ma non gli è stata comunicata la formula corretta.

La notizia giungerà presto alle orecchie della spia del signor McKinnon e di Ceyda. I due non perderanno tempo ad avvertire Can Divit visto che tale mossa potrebbe danneggiare seriamente l'azienda del giovane.

Nel frattempo Sanem sarà tormentata dalla paura che il suo ragazzo possa scoprire la verità sulla questione.

Huma cerca di dividere Can e Sanem

Anche la signora Huma rappresenterà un altro serio problema per l'Aydin. Infatti la nuova arrivata non si lascerà sfuggire l'occasione per umiliare Sanem e metterle i bastoni tra le ruote. Anche Can avrà numerosi grattacapi: l'uscita del profumo del signor Fabbri lo costringerà a escogitare una soluzione.

Così organizzerà una riunione con tutti i dipendenti in casa sua ed escogiterà un sistema per anticipare il lancio del prodotto. Tuttavia, la mamma di Can proporrà anche a Ceyda di unirsi alla riunione e quest'ultima tenterà di separare i due protagonisti innamorati per attuare i suoi loschi piani.

Sanem attraversa un travagliato tormento interiore

Nel frattempo Sanem cercherà di tenere sotto controllo la bugia raccontata al capo sul profumo venduto al signor Enzo Fabbri e ci riuscirà per un po' di tempo. Tuttavia, i movimenti della giovane diventeranno sempre più sospetti, soprattutto agli occhi di Emre.

Infatti l'uomo si insospettirà parecchio quando vedrà uscire l'Aydin dall'ufficio dell'imprenditore italiano. A questo punto il conflitto interiore della protagonista si farà incolmabile. Da una parte si vedrà costretta a rivelare la verità a Can, visto che è sempre intervenuto in sua difesa. D'altra parte la crescente vicinanza di Ceyda nei confronti di Can la farà ingelosire sempre di più.

Can Divit pronto a chiedere a Sanem di sposarlo

Al contrario di Sanem, Can avrà le idee ben chiare sul suo futuro e non si lascerà trasportare dalla seduzione di Ceyda. Can sarà deciso a chiedere alla fidanzata di sposarlo: tuttavia, Sanem non vorrà dire di sì a Can fino a quando non gli rivelerà tutta la verità in merito al profumo.

Leyla si confiderà con Emre e insieme offriranno il loro supporto a Sanem. Infatti, se Can si sentisse tradito, non esiterebbe assolutamente a lasciare la ragazza e abbandonare anche l'azienda.