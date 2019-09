Il 24 agosto sono iniziate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip. In questi giorni sulla pagina ufficiale del docu-reality gli autori stanno postando alcune mini-clip in cui compaiono i protagonisti alle prese con i tentatori. La protagonista dell'ultimo video è Nathalie Caldonazzo.

L'ex diva del Bagaglino ha deciso di mettersi in gioco nel reality dell'amore con il fidanzato Andrea Ippoliti.

I due durante il video di presentazione, hanno dichiarato di arrivare al programma con una crisi di coppia in atto. In effetti nella prima clip Andrea e Nathalie hanno registrato il messaggio ognuno dalla propria abitazione. Lo stesso Ippoliti, ha riferito di aver discusso con la sua compagna e di aver abbandonato la casa dove convive con la soubrette. Tuttavia il protagonista di Temptation Island ha ribadito di essere ancora fidanzato con la Caldonazzo.

Stando alle anticipazioni fornite dagli autori di Temptation Island, Nathalie Caldonazzo si sarebbe avvicinata un po' troppo al single Michele Loprieno. Quest'ultimo è stato protagonista durante l'ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Ritornando alla Caldonazzo, la soubrette si sarebbe lasciata andare ad un ballo scatenato con il suo tentatore. Infine, si sarebbe lasciata prendere in braccio.

Come mostrato nel video il comportamento dell'ex primadonna del Bagaglino ha scatenato la reazione di Andrea Ippoliti. Il fidanzato della Cadonazzo a sua volta si è avvicinato alla single Zoe. Ippoliti ha dato luogo ad una serie di confidenze e sguardi complici con la tentatrice.

Come andrà a finire per la coppia al momento non è dato saperlo, bisognerà attendere la messa in onda del programma. Ricordiamo, che con tutta probabilità Temptation Island Vip2 sarà trasmesso su Canale 5 a partire dal 17 settembre.

Serena Enardu: vicina al single Alessandro

Mentre i rapporti tra Nathalie Caldonazzo ed il suo fidanzato sembrano complicarsi giorno dopo giorno, pare che le cose non vadano meglio per la coppia formata da Serena Enardu e Pago. L'ex tronista di Uomini e Donne nel villaggio delle fidanzate, si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro. La giovane non solo ha rifilato il massimo dei voti al single al termine di una sfilata di moda, ma anche lei come la Caldonazzo si è fatta prendere in braccio da Ale per essere buttata in acqua.

Alla visione di tali immagini, Pago ha avuto uno scatto di gelosia. Inoltre, la Enardu durante una confidenza notturna con il tentatore ha rivelato di volersi liberare dai tanti blocchi che ha. Anche loro come nel caso di Nathalie e Andrea, hanno deciso di mettersi in gioco nel docu-reality per dare una scossa al loro rapporto.