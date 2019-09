Ancora frecciatine e polemiche per Chiara Ferragni. Ogni volta che pubblica qualcosa sui social per qualcuno c'è sempre qualcosa di sbagliato oppure di "inusuale". Oggi 2 settembre l'influencer bionda ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Fedez a Portofino e i suoi seguaci hanno avuto nuovamente da ridire. Infatti, alcuni hanno ritenuto che le foto siano strane ad altri non è rimasta indifferente l'espressione corrucciata del rapper milanese forse attanagliato da qualche pensiero negativo.

Però quello che ha fatto discutere di più gli utenti di Instagram è stato l'outfit scelto dalla Ferragni. L'influencer, infatti, indossa un abito nero trasparente considerato di cattivo gusto anche da Deianira Marzano.

Il look trasparente di Chiara Ferragni criticato dai fan e dalla Marzano

Chi segue Chiara Ferragni, sa molto bene che lei è abituata osare con la moda e con gli outfit da inventarne sempre di nuovi.

Il look della fashion blogger poi è sempre sulla bocca di tutti proprio perché si distingue da tutti gli altri. I suoi abiti sono spesso e sempre volentieri acclamati dai suoi followers, ma questa volta il suo vestito total black, quasi completamente trasparente, ha fatto un po' storcere il naso. "Cara Chiara, sei una bellissima ragazza, una bambolina. Ma questo look è di dubbio gusto. Non penso che tu abbia bisogno di esporre così tanto il tuo fondoschiena che, malgrado perfetto, in quel vestito non ti si addice" ha commentato una sua seguace mentre qualcuno l'ha tacciata di esagerare.

Anche l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha detto la sua riguardo a questo outfit: "Io dico quello che penso. Con questo look la Ferragni sembra avere il fisico di una cinquantenne. Ci vuole coraggio ad uscire così anche se sei Chiara Ferragni!". Però, c'è anche chi ha preso le difese della moglie di Fedez scrivendo: "La verità è che se tutte potessimo lo faremmo!".

Fedez: dedica alla Ferragni per il loro primo anniversario di nozze

Polemiche e frecciatine superflue a parte, Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo serenamente le vacanze a Portofino per festeggiare insieme il loro primo anniversario di nozze.

Per l'occasione, il rapper milanese ha speso parole importanti e romantiche per sua moglie che farebbero sciogliere anche "i cuori di pietra": "Un anno fa. Il mio punto di riferimento, la mia potenza, la migliore amica che non ho mai avuto, una parte di me. Vi auguro di trovare nella vita una persona che possa completarvi e rendervi la versione migliori di voi stessi come lei ha fatto e cerca ancora oggi di fare con me.

Siamo una famiglia. La mia famiglia e guai a chi vi tocca".