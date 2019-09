Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di Joaquin, il padrino della donna.

Lucia è figlia dei marchesi di Valmez, l’Alday apprende che la Alvarado è ricca

Le anticipazioni delle puntate che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Lucia dopo aver fatto delle indagini scoprirà di essere la figlia dei marchesi di Valmez. La Alvarado apprenderà anche che i suoi genitori si resero conto di essere fratellastri a seguito del loro matrimonio.

A quel punto i nobili si videro costretti ad abbandonare la figlia, affidandola alla protezione del loro avvocato Joaquin. La nuova protagonista dopo aver appreso quali sono le sue vere origini tramite Telmo, cadrà nella disperazione totale ma nonostante ciò, intensificherà il rapporto instaurato con Samuel. Quest’ultimo sempre più preso di mira dagli uomini dello strozzino Jimeno Batan per non aver saldato un debito, precisamente per non avergli ridato i soldi che ha utilizzato per potersi risollevare dalla crisi economica avuta a seguito della distruzione della sua galleria, si conquisterà la fiducia di Lucia.

L’Alday quando la parente degli Alvarez Hermoso arriverà a confessargli di essere una ricca ereditiera, approfitterà della situazione per poter mettere le mani sull'intero patrimonio.

Samuel uccide Joaquin, Espineira licenzia Telmo

Samuel metterà piede a Salamanca e quando Joaquin si rifiuterà di adeguarsi alla sua volontà, non ci penserà due volte ad ucciderlo strangolandolo. Ovviamente il marito di Blanca prima di commettere il delitto, scoprirà come fare per potersi impossessare dell’ingente somma di denaro che spetta alla Alvarado.

Padre Telmo sin da subito sospetterà che il padrino di Lucia sia morto per mano di Samuel, e non esisterà a mettere in guardia la donna. Ad un certo punto ci sarà un colpo di scena, quando il sacerdote scoprirà che il priore Espineira a capo dell’ordine del Cristo giacente l’ha fatto arrivare ad Acacias 38 per convincere la Alvarado a rinunciare al lascito. Il parroco perderà le staffe non appena il suo superiore gli dirà che i benefici economici di Lucia non includono soltanto un assegno mensile di 1000 pesetas, poiché si tratta di tutto ciò che apparteneva ai marchesi di Valmez.

Telmo dopo aver smesso di lavorare per Espineira per averlo riempito di domande, rovisterà tra gli effetti personali dello stesso e scoprirà ciò che accadrà alla cugina di Celia non appena farà 23 anni. A questo punto il prelato si metterà in contatto con un misterioso interlocutore, e il giorno seguente su tutti i giornali si apprenderà tutta la verità sulla relazione peccaminosa dei genitori di Lucia.