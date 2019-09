Francesca De André sarebbe tornata con Giorgio Tambellini. L’annuncio è stato spifferato dalla rivista del settimanale Oggi. A quanto pare la bella genovese è tornata sui suoi passi. La relazione tra Giorgio e Francesca si era interrotta, a causa di un tradimento da parte dell’imprenditore. Lo stesso Tambellini aveva riferito di non essere più sicuro dei sentimenti nei confronti della sua fidanzata.

Così la nipote del Faber aveva intrapreso una liaison con Gennaro Lillio.

Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello però, la coppia è durata davvero poco. Sulle pagine della rivista Oggi, si legge che Francesca e Giorgio sono tornati insieme. Addirittura la De André avrebbe già portato il suo fidanzato a qualche serata, dove è stata invitata come ospite.

Nonostante il ritorno di fiamma tra i due sia già avvenuto, la coppia ancora ha deciso di non rendere pubblica la notizia.

Tramite un comunicato all’agenzia stampa di Barbara D’Urso, i due ufficializzeranno la réunion sul piccolo schermo. La nipote del Faber e Giorgio Tambellini infatti, hanno scelto di parlare della loro storia negli studi di Domenica Live, in occasione della prima puntata che andrà in onda il prossimo 22 settembre. Al momento non è dato sapere se in studio ci sarà anche Gennaro Lillio.

Giorgio Tambellini: lettera alla sua Francesca

Non è chiaro come Giorgio Tambellini sia riuscito a riconquistare la sua Francesca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

La scorsa settimana il giovane imprenditore aveva deciso di scrivere una lettera alla De André, pubblicata sulle pagine di Nuovo. Giorgio aveva fatto un passo indietro, chiedendo scusa alla sua fidanzata per gli sbagli commessi. Poi, si era dichiarato: “Ti amo ancora, voglio gridarlo al mondo”. Infine, Tambellini aveva lanciato una frecciatina a Lillio, definendolo un uomo noioso per una ragazza esuberante come Francesca. Alla lettera la destinataria non aveva risposto con le parole. Oggi però, abbiamo le prove che Francesca ha risposto con i fatti.

Gennaro Lillio e Francesca: i motivi della rottura

Lo scorso primo agosto Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati. In più di un’intervista il modello partenopeo ha riferito di non aver subito alcun tradimento. Gennaro ha spiegato di aver chiuso con la genovese perché avevano stili di vita molto differenti. In una recente intervista l’ex gieffino ha confessato di essere pronto a rimettere in gioco il suo cuore.

Lillio però ha anche riferito, di non essere il tipo da fidanzarsi subito dopo aver chiuso una storia. A questo punto chissà come reagirà dopo aver letto la notizia del ritorno di fiamma tra la sua ex fidanzata e Giorgio Tambellini.