Un posto al sole la prossima settimana riserverà diversi colpi di scena ai suoi telespettatori. Le trame inerenti le puntate che andranno in onda dal 30 settembre al 4 ottobre rivelano che Nadia e Renato saranno sempre più distanti a causa dell'infatuazione di quest'ultimo per Adele.

Intanto Alex, dopo aver scoperto che Vittorio l'ha tradita con Anita lo lascerà, mentre il feeling tra Marina e Fabrizio si farà sempre più intenso.

Infine Raffaele farà una scoperta sorprendente, mentre Filippo e Serena, in crisi da diverso tempo, daranno la sensazione di non riuscire a superare i loro problemi.

Un Posto al Sole, Alex lascia Vittorio

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre riportano che Renato sarà convinto che Adele ricambi l'interesse che ha nei suoi confronti e, di conseguenza, comincerà a fare fatica a reprimere ciò che prova per lei.

Vittorio non saprà che Alex ha scoperto dei suoi tradimenti con Anita. Marina e Fabrizio si ritroveranno sempre più complici.

Alex, dopo aver appreso la verità sul fidanzato, sarà talmente sconvolta da chiudersi in se stessa, e arriverà a prendere una decisione molto dolorosa. Nel frattempo Renato si renderà conto di aver fatto un grosso errore con Adele, e così sarà chiamato a fare i conti con la dura realtà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Roberto si recherà da Marina per farla ragionare sulla relazione con Fabrizio, ma la donna sembrerà alquanto risoluta nel vivere la sua nuova storia d'amore. Alex, dopo averci pensato bene, lascerà Vittorio, anche se non gli darà una vera e propria spiegazione, e al contempo prenderà un'altra importante decisione.

Raffaele, non sopportando il fatto che Renato riversi il suo nervosismo per il rifiuto di Adele su Diego e sulla compagna, proverà a rassicurare Nadia, e così facendo finirà per fare una sorprendente scoperta.

Nadia e Renato sempre più distanti

La rottura tra Filippo e Serena sembrerà insanabile, e la freddezza regnerà sovrana nel loro rapporto. In tutto ciò, la Cirillo riceverà un invito che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Alex, sicura di non voler avere più nulla a che fare con Vittorio, abbandonerà anche il lavoro al Vulcano.

Nadia e Renato saranno sempre più in crisi. Vittorio dovrà rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre Alex, mentre quest'ultima e la sorella lasceranno Palazzo Palladini.

Nel frattempo Michele metterà in difficoltà Arianna con una strana richiesta.

Le tensioni tra Serena e Filippo saranno ormai al culmine, infatti la coppia dimostrerà di non riuscire affatto a colmare la distanza che li separa. Infine Denis farà una proposta inattesa a Giulia, la quale sarà chiamata a prendere una decisione molto difficile.