Emma Marrone in queste ore ha spiazzato i fan con un messaggio via social: "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute". Il tutto è stato accompagnato da uno screenshot in cui compare una frase di John Lennon: "La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani."

La cantante 35enne è finita tra i trend topic del momento, a causa dell'annuncio dello stop momentaneo dalla musica.

L'ex allieva di Amici nel lungo post rivolto ai suoi fan, con molto rammarico ha dichiarato che suo malgrado dovrà rinunciare al concerto promosso da RadioItalia a Malta. Emma si è scusata con tutte quelle persone che avevano già comprato il biglietto aereo o prenotato un hotel per vederla cantare.

Al termine del suo lungo e toccante post, l'ex fidanzata di Stefano De Martino ha fatto una promessa al suo pubblico: "Vi prometto che tornerò più forte di prima.

Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi".

Quest'ultima frase ha riscosso una particolare attenzione, poiché in passato la pugliese ha lottato contro un tumore. Non è chiaro al momento quale sia il problema di Emma. L'unica cosa certa è che la Marrone ha invitato i suoi fan a stare sereni, annunciando che andrà tutto bene.

In poche ore l'appello ha fatto il giro del web. Sotto al post sono comparsi numerosi commenti d'incoraggiamento per la cantante. Infine, le parole di Emma Marrone al momento hanno raggiunto oltre 73 mila like. Ricordiamo che Emma Marrone da poche settimane è uscita con il brano "Io sono bella" scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. In poco tempo il singolo ha scalato ogni classifica, conquistando il pubblico. L'ultimo brano della salentina ha solo anticipato il nuovo album, che uscirà a breve.

Emma: rompe il tabù della lotta al cancro

Emma Marrone in una recente intervista concessa a Repubblica aveva parlato della lotta contro il cancro. La giovane in un incontro con degli studenti delle scuole superiori aveva parlato di come il suo mondo era crollato, dopo aver scoperto di avere un tumore. Di colpo i suoi genitori sono invecchiati velocemente per la preoccupazione, ma la 35enne non si buttò mai giù: "Ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con una rabbia incredibile di fronte alla malattia".

Emma aveva confessato di un percorso duro e in salita, ma della voglia di uscire vittoriosa da quella battaglia. Un racconto che ha colpito tutti ed ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Infine, l'ex allieva di Amici aveva parlato della prevenzione in ogni campo: "Parlatene con gli adulti se vedete o sentite qualcosa che non va nel vostro corpo".