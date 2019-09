Da alcuni giorni tutto il mondo della musica è stato letteralmente sconvolto da una notizia inaspettata. La cantante Emma Marrone ha annunciato che si prenderà una pausa dalla sua più grande passione, nonché il suo lavoro, per curare alcuni problemi di salute che si porta dietro da un po'. Considerando i suoi precedenti problemi alle ovaie, i suoi fan temono che la malattia possa essere ritornata.

Ad ogni modo, almeno per adesso, la ragazza non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito. Sul web, però, sono stati davvero in molti i vip a manifestare tutto il loro affetto e la loro vicinanza alla cantante. Tra questi, è apparso anche il messaggio dell'ex Marco Bocci rivolto ad Emma Marrone. L'attore, tra le tante cose, le ha detto: "Sei bella, ma anche ca...".

Molti vip fanno stanno facendo sentire il loro affetto ad Emma Marrone

L'inaspettata pausa che Emma Marrone è stata costretta a prendersi dal mondo della musica ha spiazzato davvero tutti.

Attraverso un messaggio su Instagram, la pupilla di Maria De Filippi ha deciso di informare, in prima persona, i fan in merito a quello che le sta accadendo. La ragazza, però, non è voluta entrare nel merito della questione limitandosi a palesare solo l'esistenza di problemi di salute. Ad ogni modo, lei stessa ci ha tenuto a darsi forza ribadendo che tutto andrà per il verso giusto. Molti vip hanno sentito il bisogno di trasmetterle ulteriore coraggio e forza.

Davvero commovente è stato, ad esempio, l'intervento di Maria De Filippi, la quale le ha scritto una lettera molto sentita. Successivamente, anche Marco Bocci, ex di Emma Marrone, ha deciso di mandarle un messaggio molto intenso.

Il messaggio dell'ex Marco Bocci, De Martino, invece, in silenzio

I due sono stati legati per un breve periodo da una relazione amorosa. In seguito alla separazione, però, sono riusciti a ricucire il loro rapporto almeno dal punto di vista dell'amicizia.

Attualmente, infatti, la Marrone è in ottimi rapporti con la compagna del suo ex Laura Chiatti. Ad ogni modo, Marco Bocci le ha scritto un messaggio molto toccante in cui ha esortato la sua ex Emma Marrone a tenere duro e ad andare avanti sempre a testa alta. Questo perché è una "grande guerriera, bella e ca...".

Silenzio assordante, invece, da parte di Stefano De Martino. L'altro ex fidanzato di Emma, infatti, non si è minimamente espresso in merito alla vicenda, almeno dal punto di vista pubblico.

Al momento, quindi, non si sa se possa aver mandato qualche messaggio in privato alla cantante. Ad ogni modo, tutti i suoi fan adesso non aspettano altro che vederla ritornare, più forte di prima, a cantare e ad emozionare tutto il suo pubblico.