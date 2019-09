Sabato 21 settembre, in prima serata, è ufficialmente stato dato il via ad un nuovo esperimento televisivo prodotto da Maria De Filippi. Amici Celebrities, questo il nome del nuovo format della De Filippi, non è altro è che la versione "very important people" della classica formula del celebre talent-show di Canale 5, Amici, e nell'appuntamento tv di ieri sera abbiamo conosciuto i vip che si sfideranno nel corso delle sei puntate previste per il talent delle celebrità.

Nel corso della prima puntata della trasmissione dedicata ai vip, si sono presentati in studio Pio e Amedeo. I due comici sono tornati a intrattenere il pubblico lanciando battute sulle celebrità con l'inconfondibile savoir-faire tagliente che li contraddistingue e non hanno risparmiato una frecciata sul conto del vincitore del Festival di Sanremo 2009 nonché ex allievo della scuola più amata dagli italiani, Marco Carta, relativa al caso del presunto furto alla Rinascente.

Pio e Amedeo pungolano Marco Carta

“Maria non dirmi che tu e Maurizio vi siete lasciati, perché sennò qua cade la baracca e si finisce a rubare come Marco Carta“. "Non ha rubato", ha risposto la De Filippi, concetto ribadito per ben due volte, segno che la nota conduttrice crede fermamente nell'innocenza del suo ex allievo.

Il vincitore di Amici 2008, Marco Carta, è accusato di aver rubato 6 magliette dal valore complessivo di 1.200 euro alla Rinascente di Milano.

L'artista negli ultimi giorni era finito al centro dell'attenzione mediatica per non essersi presentato alla prima udienza che ha dato il via al processo a suo carico. “Era agitato, perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua, anche se è sicuro della sua innocenza“, hanno dichiarato i legali del cantante, Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta, chiarendo così il motivo legato all'assenza del giovane sardo.

"Non è venuto perché questa vicenda gli ha causato molti problemi, per lui è stato un incubo": secondo gli avvocati del vincitore del Festival di Sanremo, il loro assistito si sente molto provato per la circostanza che lo vede adesso indagato per furto e per via di "determinati termini" che sono stati utilizzati contro di lui sui social media in merito all'accaduto.

Il prossimo passo sarà la visione in aula, davanti al giudice, delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del rinomato mega-store milanese in cui è avvenuto il furto.

E già entro il 31 ottobre si potrebbe giungere ad una sentenza sul caso giudiziario che vede coinvolto l'ex allievo di Amici, Marco Carta, per il quale è stato disposto il rito abbreviato e a porte chiuse, condizionato all'acquisizione dei filmati che sono oggetto di indagine, con lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna.

Il cast di Amici Celebrities

Tornando al nuovo talent-show, può dirsi sicuramente variegato il cast della prima edizione di Amici Celebrities. Per la categoria 'canto' partecipano il principe dal sangue e dalla squadra blu Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara nella squadra bianca, l’imprenditore nella ristorazione Joe Bastianich, il presentatore e sex-symbol di Temptation island, Filippo Bisciglia, la mora attrice Laura Torrisi e Cristina Donadio, star del film sulla malavita Gomorra (ispirato al libro bestseller di Roberto Saviano e dove interpreta l'iconica Scianel).

Per la categoria ballo, si schierano invece l’attore Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice e ed ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, e l’ex grande giocatore della nazionale di rugby - oggi conduttore tv di Tù sì que vales - Martin Castrogiovanni. Concorrenti di entrambe le categorie di talent vi sono invece l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’imitatrice, speaker radiofonica di Rds e attrice Francesca Manzini.