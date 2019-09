Saranno tempi duri quelli che Elsa dovrà affrontare nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia nelle prossime settimane, durante le quali molti nodi verranno al pettine. Isaac scoprirà che Antolina era incinta di soli tre mesi al momento dell'aborto e, dopo essersi confrontato con Juanote (il padre del bambino) deciderà di lasciare la moglie. A nulla servirà il tentativo disperato della donna di negare tale menzogna: questa volta Isaac non le crederà e non vorrà più saperne di lei.

La donna se ne andrà da Puente Viejo mentre il Guerrero si sentirà finalmente libero di vivere e amare la sua Elsa. Ma non sarà questa la fine dei problemi. A distanza di qualche settimana, infatti, Antolina si ripresenterà a Puente Viejo e farà in modo che la sua odiata rivale venga arrestata. Non solo: sarà lei la responsabile del pestaggio che la Laguna subirà in carcere.

Il Segreto anticipazioni: Elsa arrestata per adulterio

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Elsa e Isaac decideranno di vivere finalmente il loro sogno d'amore dopo la fuga di Antolina.

Non potranno, però, contare su Juanote per chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota: l'uomo, già gravemente malato, morirà durante il suo trasferimento da Puente Viejo e non sarà in grado di testimoniare contro l'ex ancella. Comunque sia, la coppia regina della telenovela spagnola non avrà alcuna intenzione di stare lontana ed Elsa si trasferirà a vivere a casa dell'amato. I due però sottovaluteranno la terribile Ramos che, a distanza di qualche settimana, si presenterà da loro in compagnia del sergente Cifuentes.

E considerando che Isaac sarà ancora a tutti gli effetti sposato con la terribile donna, Elsa verrà arrestata per adulterio e condotta subito in carcere. Il falegname questa volta non la abbandonerà, mettendosi subito alla ricerca di un buon avvocato insieme a Matias, ma un uomo evento drammatico si prospetterà all'orizzonte.

Trame Il Segreto: Elsa in pericolo di vita

Proseguendo con le succose anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane, Antolina non potrà permettere che Elsa esca dal carcere, libera di amare Isaac.

Sarà così che pagherà la sua compagna di cella affinché la aggredisca con violenza. Solo in questo modo, potrà eliminare la sua storica rivale una volta per tutte. Massacrata di botte e in fin di vita, la Laguna verrà poi soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. E lo stato di salute nel quale verrà trovarsi sarà persino peggiore delle aspettative: non solo sarà necessario curare le ferite, ma verrà riscontrato un'altra grave malattia che renderà necessario un rapido intervento chirurgico.