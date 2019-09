Dopo aver annunciato sui social di doversi prendere una pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone ha giustamente fatto perdere le sue tracce. Ieri, 21 settembre, alcuni fan l'hanno incontrata per strada a Milano e le hanno chiesto come sta. L'artista ha rassicurato tutti dicendo di essere tranquilla e l'ha fatto in un video che sta facendo il giro della rete.

Emma è pronta alla 'battaglia': le prime parole dopo lo stop

Sono immagini molto toccanti quelle che stanno pubblicando le fanpage di Emma Marrone nelle ultime ore.

La cantante, infatti, è stata ripresa da alcuni ammiratori mentre rientrava in albergo a Milano: queste immagini della pugliese, sono le prime che circolano in rete dopo la notizia dello stop che la stessa è costretta a fare per risolvere un problema di salute.

Nel filmato in questione, si vede l'artista scendere da un'auto con la manager Francesca Savini: i fan, dall'altra parte della strada, la salutano e le chiedono se è possibile fare una foto (anche di gruppo).

La "Brown" non si avvicina ai suoi sostenitori che l'hanno aspettata sotto l'hotel, ma li ringrazia ripetutamente e ricambia il loro saluto con tanti sorrisi.

Ad un certo punto del video, Emma dice: "State tranquilli, veramente. Io sono tranquilla".

Queste poche parole della cantautrice, sono ovviamente riferite al particolare periodo che sta vivendo da quando ha scoperto di dover fare nuovamente i conti con la malattia.

Sebbene non sia ancora chiara la vera ragione medica che ha portato la Marrone ad annullare tutti gli impegni in programma nelle prossime settimane, si vocifera che possa trattarsi di una ricaduta del problema che ha sconfitto già due volte negli ultimi 10 anni: un tumore alle ovaie.

Il web in coro : 'Forza Emma'

Da quando la Marrone ha usato i social network per annunciare la pausa che è costretta a fare per ragioni di salute, sono stati migliaia i messaggi d'affetto e sostegno che le sono stati inviati sia da persone sconosciute che da personaggi famosi.

L'hastag "Forza Emma" è stato in tendenza per giorni su Twitter ed è stato usato da tutti quelli che hanno voluto supportare, anche soltanto con un pensiero scritto, l'artista che si ritroverebbe a dover affrontare la malattia per la terza volta nel giro di 10 anni.

A stare vicino alla cantante in questo momento così delicato, sono stati anche molti Vip che hanno avuto oppure hanno ancora adesso un ruolo importante nella sua vita: Maria De Filippi, per esempio, ha scritto una toccante lettera alla sua "pupilla", spronandola a vincere quest'ennesima battaglia.

Anche Marco Bocci ha usato Instagram per rendere pubblico l'enorme affetto che nutre nei confronti dell'ex fidanzata: "Tu sei bella, ma sei anche tanto ca... Ti aspettiamo".

Tra i tantissimi messaggi d'amore che Emma ha ricevuto negli ultimi giorni, manca quello di Stefano De Martino: il ballerino non si è esposto pubblicamente per far sapere di essere dalla parte della donna con la quale ha fatto coppia per oltre 4 anni (ma potrebbe averlo fatto in privato).