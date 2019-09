Cecilia e Luca di Matrimonio a prima vista 4 resteranno insieme? I fan del reality in onda su Real Time sicuramente si stanno chiedendo quali coppie decideranno di continuare la loro relazione e quali invece divorzieranno. Mercoledì 25 settembre è in programma su Real Time l'ultima puntata. Le coppie passeranno del tempo in un resort prima della scelta finale. Stando alle anticipazioni, Federica e Fulvio avranno un confronto davvero acceso.

Durante la cena, lui si accorgerà che la moglie non porta la fede al dito. Sconcertato e deluso, chiuderà la storia. Federica reagirà molto male, scoppiando in un pianto disperato. Non andrà meglio ad Ambra e Marco, di nuovo ai ferri corti. Cecilia e Luca, una delle coppie che sembrava promettere bene fin dall'inizio, inaspettatamente si troveranno ad affrontare problemi più seri del previsto.

Cecilia e Luca di Matrimonio a prima vista 4: problemi di convivenza

Tra le coppie preferite di Matrimonio a prima vista 4 in onda su Real Time senza dubbio c'è quella formata da Cecilia e Luca.

I due si sono mostrati complici fin dal primo incontro e hanno saputo arricchire la loro relazione con leggerezza e voglia di amarsi. A differenza delle altre coppie, Cecilia e Luca hanno vissuto a pieno il loro amore, dimostrandosi complici e desiderosi di costruire qualcosa di importante. Insomma, tutto sembrava promettere bene.

Una volta andati a convivere, Cecilia e Luca si sono resi conto di aver preso troppo alla leggera la loro storia. Pare che non siano riusciti a far evolvere ulteriormente la relazione, sia in positivo che in negativo. Una situazione non certo facile da gestire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Reality Show

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 4: Luca preferisce il silenzio

Parlando con Nada, Luca ha ammesso di avere un blocco psicologico legato alla morte di sua madre. Questo trauma non ancora superato gli impedisce di vivere a pieno la sua relazione con Cecilia. Luca fa molta fatica a parlarne con Cecilia e ad aprirsi totalmente con lei. Piuttosto che discutere, preferisce rinchiudersi nel suo silenzio.

Luca è dunque consapevole dei suoi limiti, ma sarà disposto a superarli? Nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista in onda mercoledì 25 settembre su Real Time, Cecilia e Marco avranno la loro prima discussione seria. Marco ammetterà di non sopportare certi atteggiamenti della moglie, arrivando al limite. Ne seguirà una accesa discussione. La speranza è che il confronto possa finalmente far crescere la loro relazione, rimasta fino ad ora troppo ''perfetta''.

Cecilia e Marco si troveranno l'una di fronte all'altro, con poco tempo a loro disposizione per decidere se portare avanti il loro matrimonio o divorziare.