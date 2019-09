Non è facile racchiudere in un unico filmato undici anni di Cinema, ma per i Marvel Studios era doveroso celebrare i 23 film che compongono la Saga dell'Infinito. E' stato da poco diffuso in rete il trailer ufficiale, già mostrato al pubblico e alla stampa al San Diego Comic-Con di quest'anno. Si tratta di un trailer di 2 minuti e 37'' che mostra i personaggi dell'Infinity Saga in alcune scene tratte dai film che compongono l’Universo Cinematografico Marvel.

Nel video si può vedere il percorso iniziato nel 2008 con il primo Iron Man e terminato nel 2019 con Spider-Man: Far from Home.

I film realizzati fino ad ora sono divisi in tre fasi e la terza, terminata con la seconda pellicola sull'Uomo Ragno, conclude la Saga dell'Infinito. La quarta fase aprirà un nuovo capitolo.

Il trailer 'The Infinity Saga' omaggia i personaggi che torneranno e ricorda quelli che non ci sono più

Il trailer rilasciato dalla Marvel non è semplicemente un filmato, è qualcosa di più. È un viaggio nostalgico nei 23 film che compongono l'Infinity Saga, un video riassuntivo che ripercorre la storia dei supereroi e delle vicende in cui il pubblico li ha visti protagonisti.

Il trailer è stato diffuso online a distanza di qualche mese dalla prima volta in cui è avvenuta la proiezione al Comic-Con di San Diego. Gli Studios hanno realizzato il video per chiudere definitivamente un capitolo che da adesso lascerà il posto a nuovi protagonisti. L'omaggio ai personaggi che torneranno e il ricordo di quelli che non ci sono più precede l'uscita di uno speciale cofanetto celebrativo, contenente le 23 pellicole realizzate fino ad ora e inediti contenuti speciali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

I 23 film del Marvel Cinematic Universe nello speciale cofanetto The Infinity Saga Box

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato l'uscita di uno speciale cofanetto che conterrà i 23 film dell’Universo Cinematografico Marvel. Il produttore, il 14 settembre in occasione dei Saturn Awards, ha parlato dell'Infinity Saga Box, la nuova edizione home video in cui saranno anche inclusi inediti contenuti speciali, come scene tagliate mai viste e altro materiale mai mostrato.

Al momento non è stata rivelata la data di rilascio del cofanetto, nè se verrà realizzata una versione in formato 4K HDR. Le pellicole presenti nel Box saranno:

Fase 1

Captain America: Il primo Vendicatore

Iron Man

L'incredibile Hulk

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Fase 2

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain American: The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol.2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Fase 3