Dopo quasi venti anni di programmazione, per la prima volta nella sua storia, la scuola di Amici apre le porte ai personaggi famosi con una passione per il canto e il ballo. Da stasera 21 settembre, e per sei settimane, la scuola più famosa d'Italia ospiterà 12 celebrities che daranno vita a una sfida senza precedenti. Ad accoglierli in studio ci sarà la padrona di casa Maria De Filippi.

Amici Celebrities, anticipazioni: i concorrenti

Saranno 12 i vip che si sfideranno nella scuola di Amici, suddivisi nelle tradizionali squadre Bianca e Blu, che saranno capitanate, rispettivamente, da Giordana D'Angi e Alberto Urso.

Le celebrities in gara sono:

Squadra Bianca : Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Martin Castrogiovanni, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara e Cristina Donadio;

: Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Martin Castrogiovanni, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara e Cristina Donadio; Squadra Blu: Joe Bastianich, Francesca Manzini, Chiara Giordano, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi e Raniero Monaco di Lapio.

I concorrenti verranno giudicati esclusivamente da una giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Ospiti della prima puntata Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e J-Ax. L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:25, su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.