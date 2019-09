Per mesi sul web si è parlato molto di Francesca De Andrè e della sua movimentata vita sentimentale, argomento che è stato tra i principali del Gossip per tutta la scorsa primavera. Dopo la notizia dell'addio a Gennaro Lillio, conosciuto al Grande Fratello 16, la genovese finisce di nuovo al centro dell'attenzione per un inaspettato ritorno di fiamma: la ragazza fa di nuovo coppia con Giorgio Tambellini, il toscano che l'ha tradita mentre era nella Casa.

La De Andrè perdona Giorgio: i due insieme dalla D'Urso

La nuova stagione di Domenica Live parte col botto: il 22 settembre, infatti, Barbara D'Urso ospiterà nel suo storico programma molti personaggi famosi che quest'estate hanno campeggiato sulle riviste di gossip per diversi motivi. Al termine della puntata odierna di Pomeriggio 5, ad esempio, la conduttrice ha anticipato che tra tre giorni intervisterà una coppia molto contestata che si è ritrovata nell'ultimo periodo: stiamo parlando di Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini.

Il pubblico di Canale 5 ricorderà sicuramente le tante vicissitudini che sono capitate alla ragazza mentre era nella Casa del Grande Fratello 16: prima delle vacanze, infatti, è stato tanto lo spazio che "Carmelita" ha dedicato nelle sue trasmissioni alla genovese e alla sua intricata vita familiare e amorosa. Stando a quello che riporta il comunicato Mediaset diramato poche ore fa, nel corso della prima puntata della nuova Domenica Live, Francesca annuncerà di essere tornata insieme all'ex fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Il tradimento che il toscano ha ammesso di averle fatto in diretta tv sembra essere solo un lontano ricordo per la De Andrè, che oggi è pronta a mostrarsi di nuovo felice e serena accanto all'uomo di cui è sempre stata follemente innamorata.

L'addio a Gennaro e la pace con Giorgio

Dopo aver scoperto di essere stata tradita da Giorgio nella Casa, qualche mese fa Francesca si è avvicinata al compagno d'avventura Gennaro Lillio: i due ragazzi hanno continuato a vivere la storia d'amore cominciata durante il GF, anche nella vita di tutti i giorni, questo almeno fino a luglio scorso.

Con un post apparso sul suo profilo Instagram, il napoletano ha informato i fan che la relazione con la De Andrè è finita per suo volere: sarebbero stati gli stili di vita completamente opposti ad allontanare in modo definitivo i giovani che nella Casa avevano fatto sognare con il loro feeling speciale.

Da quando è stata ufficializzata la rottura con il bel modello sono stati tanti i gossip circolati su un possibile riavvicinamento tra la genovese e Tambellini.

Oggi, dopo vari indizi apparsi sui social network, è stata Barbara D'Urso a confermare che Francesca e Giorgio sono tornati insieme e lo annunceranno durante la prima puntata di Domenica Live, nella quale saranno ospiti.