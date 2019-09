Oggi, lunedì 9 settembre, è ricominciato Pomeriggio 5: Barbara D'Urso, nella puntata d'esordio della nuova stagione del suo programma, ha deciso di occuparsi di Gossip. Tra i tanti amori che sono finiti quest'estate, spicca sicuramente quello nato nella Casa del Grande Fratello tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: il napoletano, presente in studio, ha smentito le voci di tradimento, ma ha chiuso ad un eventuale ritorno di fiamma con la ex.

Gennaro spiega i motivi dell'addio con la De Andrè

È passato poco più di un mese da quando Gennaro Lillio ha usato i social network per annunciare la rottura con Francesca De Andrè. Proprio nel periodo in cui Giorgio Tambellini è tornato alla carica con la ex scrivendole una toccante lettera d'amore su "Di Più", il napoletano ha deciso di raccontare la sua verità in televisione.

Oggi, nella puntata d'esordio della nuova stagione di Pomeriggio 5, l'ex gieffino ha avuto un faccia a faccia con Barbara D'Urso sui motivi che l'hanno spinto a chiudere la storia d'amore nata nella Casa la scorsa primavera.

"Ci siamo lasciati agli inizi di agosto perché le cose tra noi aveva preso una piega diversa. Non parlavamo più lo stesso linguaggio e guardavamo in direzioni diverse, per questo è finita", ha fatto sapere il ragazzo poche ore fa in diretta.

Alla conduttrice che gli ha chiesto di commentare il gossip secondo il quale ci sarebbe un tradimento alla base della sua separazione dall'ex fidanzata, il modello ha risposto: "Assolutamente no, io non ho mai detto questo.

Lei ha cercato il chiarimento con Giorgio quando non stavamo più insieme".

Gennaro, dunque, ha negato con forza che Francesca possa averlo tradito con l'uomo al quale pare si stia riavvicinando in questo periodo.

Lillio chiude le porte a Francesca: 'Ora sono felice'

Dopo aver volutamente evitato di commentare la mancata pace tra la De Andrè e suo padre Cristiano, Gennaro ha messo in chiaro le cose quando Barbara D'Urso gli ha domandato se sarebbe pronto a dare una seconda chance alla ragazza.

"Io ho qualche dubbio sulla sincerità dei suoi sentimenti. Penso che prima debba risolvere i tanti problemi che ha. Comunque no, non ci tornerei. Per me è una storia chiusa. Oggi posso dire che sono finalmente felice dopo un periodo in cui sono stato davvero molto male", ha fatto sapere Lillio a Pomeriggio 5.

Alla conduttrice che ha provato ad avvicinarlo a Taylor Mega (anche lei ospite della prima puntata del programma Mediaset), il napoletano ha risposto stando al gioco, ammettendo che aveva affianco una bellissima donna ma che tra loro c'è e ci sarà solo un'amicizia.

A proposito della bionda influencer, il direttore Riccardo Signoretti ha anticipato che presto usciranno delle foto nelle quali la si vede in atteggiamenti intimi con una persona (non ha specificato se si tratta di un uomo o di una donna), sebbene lei si ostini a professarsi single.