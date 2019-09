Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un passo dal cielo 5, la Serie TV con protagonista Daniele Liotti ed Enrico Inanniello. Gli spoiler della terza puntata trasmessa giovedì 26 settembre su Rai Uno, rivelano che Albert Kroess uscirà dal carcere mentre Francesco Neri e Emma Giorgi si avvicineranno notevolmente durante le ricerche del figlio.

Un passo dal cielo 5, terza puntata: Adriana rischia di morire

Le anticipazioni di Un passo dal cielo 5, relative alla terza puntata in programma giovedì 26 settembre alle ore 21:20 su Rai Uno, annunciano tante novità.

In particolare, Adriana, un'ex componente della setta Deva, deciderà di trasferirsi a San Candido dopo l'arresto del Maestro Albert. Qui la donna rischierà di essere addirittura uccisa dopo essere entrata a far parte della compagnia di amici di Francesco Neri. La figlia Isabella dimostrerà di essere molto in pensiero per la madre, nonostante non abbia un rapporto sereno con lei. Le indagini condotte da Vincenzo Nappi si concentreranno sui coniugi Moser. In particolare, la polizia seguirà gli spostamenti di Bruno, il capofamiglia, un allevatore dal carattere molto dispotico.

Francesco e Emma sulle tracce del figlio perduto

Francesco e Vincenzo nutriranno dei dubbi sulla reale scompara della setta di Deva. Tra l'altro in carcere Albert Kroess non vedrà l'ora di uscire per riprendersi quello che ha perduto. Nel frattempo Neri e Emma decideranno di collaborare per ritntacciare il figlio perduto. Per questo motivo, il capo della polizia inviterà l'amico ad avvicinarsi sempre di più ad Emma Giorgi. Purtroppo l'apparente armonia sarà messa a dura prova dall'uscita inaspettata di Albert Kroess dal carcere.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Un passo dal cielo 5, il passato è tornato a bussare prepotentemente alle porte di Francesco Neri, il capo della guardia forestale di San Candido. Una donna, infatti, è stata ritrovata morta sui terreni dove un tempo sorgeva la comunità Deva del Maestro Albert, interpretato da Matteo Martari. La vittima prima di esalare l'ultimo respiro ha rivelato alcune informazioni fondamentali per il ritrovamento di un misterioso figlio di Francesco.

Ma ecco che il capo della forestale, che è tornato a prendere alloggio nella favolosa palafitta sul lago di Braies, viene accusato del suo omicidio. Vincenzo Nappi, a questo punto, è toccato il compito di trovare le prove per scagionare l'amico, con il quale è nato un'amicizia fraterna. Purtroppo anche quest'ultimo ha dovuto affrontare moltissimi problemi dovuti alla scomparsa di Eva. La recente maternità, infatti, ha reso la compagna del Nappi, vittima di paure e insicurezze, che l'hanno indotta a lasciare la figlia al padre.