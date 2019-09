Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Irene Campuzano (interpretata dall'attrice Rebeca Sala) e Adela Arellano (interpretata dall'attrice Ruth Llopis), fonderanno un'associazione dedicata alle donne di Puente Viejo e includeranno nel nuovo progetto Maria Castañeda.

Maria si scontra con Carmelo

Nelle prossime puntate de Il Segreto Adela avrà alcuni problemi, poiché rischierà di perdere il suo lavoro di insegnante per colpa di alcuni genitori alquanto scontrosi, i quali non condividono il suo modo particolare di insegnare.

Più tardi Adela chiederà una mano ad Irene. Quest'ultima, in quanto giornalista, aiuterà Adela ad avviare il suo progetto. Successivamente anche Maria si aggiungerà al nuovo business, ma dovrà scontrarsi con Carmelo. L'uomo rivelerà a Maria che la considera una spia mandata da Francisca Montenegro. Successivamente la Castañeda vorrà dimostrare ad Adela ed Irene di non essere una spia al servizio di Francisca, pertanto le due donne continueranno ad avere fiducia in Maria e le affideranno il compito di organizzare la prima riunione e di cercare un'ospite celebre, con lo scopo di spingere le altre donne del paese a condividere il loro pensiero di libertà e di eguaglianza fra sessi.

Maria sceglie Donna Fransisca come ospite

Maria inizierà ad organizzare la riunione; inizialmente penserà di invitare come ospite una famosa scrittrice, ma in un secondo momento deciderà di dedicare la serata a Donna Francisca, la quale ha sofferto in passato diversi soprusi da suo marito Salvador Castro. Dopo le sofferenze patite Francisca è riuscita ad emanciparsi e diventare una donna forte, con una posizione di valore; la Montenegro parteciperà alla riunione, nella quale terrà un discorso particolare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo Francisca non tutte le donne dovrebbero votare, poiché asseconderebbero soltanto le idee degli stessi mariti. Poi la donna nel discorso ricorderà l'importanza delle distinzioni tra ceti nella società. Infine la Montenegro mostrerà pubblicamente il suo lato umano e fragile, così parlerà degli anni vissuti al fianco di Salvador Castro. In seguito al discorso di Francisca, molte donne saranno d'accordo con le idee proposte.

Nell'attesa delle nuove puntate de Il Segreto è possibile guardare alcuni degli episodi già andati in onda in televisione registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay. Oltre alle puntate della serie spagnola sul sito apposito possono trovare diversi video interessanti relativi agli spoiler de Il Segreto.