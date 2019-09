È già terminata da più di due mesi l'edizione 2019 di Temptation Island ma l'attenzione sui protagonisti del docu-reality sui sentimenti resta ancora alta. Per tale ragione agli utenti del web non è sfuggita la vicinanza che si è venuta a creare tra Arcangelo, ex fidanzato di Nunzia, e la tentatrice Maddalena, che si era fatta notare per il suo rapporto particolare con Nicola, Mentre quest'ultimo ha data una seconda occasione al suo rapporto con Sabrina, Arcangelo ha voluto precisare che tra lui e Maddalena non è nato un sentimento: sono solo amici.

Arcangelo sul rapporto con Maddalena: 'Solo amicizia'

Se Nunzia sta cercando di archiviare in tutti modi la relazione con Arcangelo, il giovane si sta godendo la prima estate da single dopo ben tredici anni di fidanzamento. Ai fan di Instagram non è passato inosservato il rapporto speciale che il ragazzo ha stretto con Maddalena. I due non solo compaiono spesso insieme negli scatti postati, ma non perdono occasione di farsi battute anche quando si trovano fisicamente distanti.

Per chiarire il tipo di rapporto che lo lega a Maddalena, Arcangelo ha deciso di mandare un messaggio pubblico ai suoi fan che si sono dimostrati molto curiosi. 'Voglio precisare che tra me e Maddalena c'è solo una splendida amicizia', ha esordito l'ex fidanzato di Nunzia. Poi il ragazzo ha continuato affermando che vuole un grandissimo bene alla ex tentatrice di Temptation Island, ma poi ha spiegato che è difficile da 'sopportare' per cui non potrebbe mai essere la sua fidanzata. Quest'ultima è di sicuro una battuta fatta alla giovane, visto che i due sono molto uniti e possono permettersi di scherzare sul loro rapporto.

Arcangelo single dopo la rottura con Nunzia

Ogni dubbio, quindi, è stato fugato: non è nato l'amore tra i due, al contrario di quanto è successo tra Massimo, ex di Ilaria, e Sonia Onelli, altra tentatrice che ha conquistato il cuore del ragazzo. I telespettatori, comunque, restano in attesa di sapere qualcosa di più del modo in cui si è evoluto il rapporto tra Arcangelo e Nunzia: l'ex coppia sarà ospite di una delle prossime registrazioni di Uomini e Donne e di certo non mancheranno le discussioni e le polemiche visto che i due sono stati protagonisti di ben due falò di confronto che li hanno portati alla rottura definitiva.

Nel frattempo, in molti sul web si domandano se il rapporto speciale tra Arcangelo e Maddalena possa evolvere in qualcosa di più di una semplice amicizia. È ancora troppo presto per dirlo, visto che Arcangelo stesso ha più volte dichiarato di voler pensare a se stesso ed alla sua vita. Solo il tempo potrà fornire tutte le risposte ai dubbi del ragazzo e di conseguenza anche a quelli dei suoi fan.