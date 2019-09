Mercoledì 4 settembre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed emozionante episodio di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e che vedra una clamorosa svolta nel rapporto tra Nazli e Ferit. I due finalmente, riusciranno a mettere da parte i loro dissapori e, complice una giornata piacevole trascorsa insieme in campagna, riusciranno a confessarsi il loro amore, che li porterà a trascorre una notte di passione.

A pochi giorni dal finale di stagione previsto per il prossimo 13 settembre, sembra dunque che per i coniugi Aslan, tutto stia volgendo al meglio, anche se i colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate e che terranno con il fiato sospeso i fan della soap turca.

Anticipazioni 4 settembre: Nazli e Ferit si perdono nel bosco

Grande attesa per la messa in onda dell'episodio di mercoledì 4 settembre, dove i numerosissimi telespettatori di Bitter Sweet vedranno finalmente sbocciare la passione tra i due protagonisti Nazli e Ferit.

Come sappiamo, la giovane chef ha abbandonato la città rifugiandosi in campagna per aver modo di riflettere sugli ultimi accadimenti avvenuti nella sua vita. La ricomparsa di Pelin nella vita del marito ha profondamente scosso il già precario equilibrio della coppia e, per tale motivo, Nazli deciderà di lasciare per qualche giorno la città. Ferit, dopo aver scoperto dove si è rifugiata la moglie, la raggiungerà e con lei passerà dei piacevoli momenti.

Sembreranno quindi un lontano ricordo sia i guai causati da Asuman, che l'arrivo ad Instanbul dell'ex fidanzata di Ferit. L'Aslan e la moglie si ritroveranno nel bosco intenti alla raccolta dei funghi e, proprio all'ora del tramonto, si renderanno conto di essersi persi. Per tale motivo, decideranno di passare la notte in uno chalet disabitato.

Bitter Sweet, spoiler: scoppia la passione tra Nazli e Ferit

Nel corso della nuova puntata, vedremo che i coniugi Aslan, complice la bella giornata trascorsa insieme, riusciranno finalmente a parlarsi a cuore aperto, confessando i propri sentimenti.

Sarà proprio in seguito a questo, che i due saranno travolti dalla passione e trascorreranno una notte d'amore, consumando di fatto il loro matrimonio. Intanto in città, la madre di Ferit riceverà la visita di Pelin e Deniz. I due, seppure in momenti diversi, instilleranno alcuni dubbi nella signora Leman circa il matrimonio del figlio.

Emozioni a non finire nella puntata di Bitter Sweet in onda il prossimo 4 settembre su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Ricordiamo inoltre che, la prossima settimana, la serie con protagonisti Nazli e Ferit andrà in onda con un doppio episodio, sino ad arrivare al finale di stagione previsto il 13 settembre.