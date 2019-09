Accantonata la voce secondo la quale sarebbe stata intenzionata a tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giulio Raselli, Giulia Cavaglià ha trovato un altro modo per far parlare di sé. Nella giornata di ieri 11 settembre infatti, la ragazza ha reso pubblico il ritocchino che si è fatta al naso: prima che qualche fan notasse il cambiamento del suo profilo, la torinese ha deciso di palesare il filler che si è fatta in uno studio di Milano.

La Cavaglià confessa: 'Punturine al naso per renderlo omogeneo'

Sebbene il suo percorso a Uomini e donne sia finito più di tre mesi fa, Giulia Cavaglià continua a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip sia con le sue misteriose frequentazioni che con i cambiamenti che apporta alla sua vita. A qualche giorno dalla diffusione della notizia secondo la quale sarebbe presto tornata in Tv per corteggiare Giulio Raselli, la torinese ha deciso di far parlare di sé per qualcosa di nuovo che ha mutato, in parte, il suo aspetto.

Ieri, mercoledì 11 settembre, l'ex tronista ha pubblicato su Instagram la foto del "prima" e del "dopo" del piccolo intervento al quale si è sottoposta. Come dimostra lo scatto che tutti i siti hanno riportato, la giovane ha leggermente modificato il suo profilo.

"Non ho fatto la rinoplastica, ma soltanto un filler", ha precisato la ragazza nelle Stories che sono apparse sul suo account nelle scorse ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"È un intervento di 3 o 4 minuti con delle minipunturine che ti fanno sul naso per renderlo più omogeneo", ha aggiunto Giulia prima di rassicurare i suoi fan del fatto che questa procedura non è affatto dolorosa e che per vedere dei risultati nel tempo, dev'essere rifatta a distanza di un anno dalla prima volta.

Giulia e Francesco molto vicini sui social

Anche la vita privata della Cavaglià, continua ad interessare agli amanti della cronaca rosa: esclusa la possibilità che la giovane possa tornare a U&D per corteggiare Raselli, oggi i suoi fan sospettano che possa esserci un altro ragazzo nel cuore della bella tronista, complici tre dolci scatti che Francesco Sole ha pubblicato su Instagram ieri, sono stati in molti a pensare che tra lui e Giulia ci sia un rapporto che va oltre la tanto conclamata amicizia.

"Romeo&Giulietta", è questa la didascalia che lo scrittore ha scelto per commentare le foto nelle quali lo si vede abbracciato alla torinese, che lo guarda con occhi sognanti. Sebbene i due abbiano smentito qualche settimana fa di essere una coppia, le immagini che sono state pubblicate poche ore fa sui social network, riaccendono il gossip: che tra la Cavaglià e Sole sia nato un sentimento al termine delle vacanze che, per la maggior parte del tempo, hanno trascorso insieme?