Da domenica 15 settembre inizierà una nuova settimana di programmazione della soap iberica Una vita e che vedrà molti colpi di scena. I fan della telenovela iberica assisteranno ad uno sconvolgente accadimento e che vedrà il colonnello Valverde perdere la vita proprio il giorno delle nozze con Silvia. Sarà Blasco ad uccudere Arturo, con la complicità del finto assistente per ciechi Javier. Novità anche per Blanca e Diego i quali, dopo aver ritrovato il figlio Moises grazie ad uno stratagemma, decideranno di lasciare Acacias per ricominciare una nuova vita.

Una vita, trame 15-21 settembre: Arturo muore il giorno delle nozze

Molte emozioni attendono i fan di Una vita nel corso dei nuovi episodi, dove vedremo che Felipe informerà Silvia che il suo rapitore Blasco è fuggito dal carcere e che probabilmente è morto durante la fuga. Si scoprirà però che l'uomo è ancora vivo ed è in combutta con Javier, il finto assistente per ciechi di Arturo. Il giorno delle nozze di Silvia e Arturo, proprio mentre il colonnello starà per entrare in chiesa, Blasco lo colpirà mortalmente. Intanto a casa Palacios, alcuni ladri ruberanno non solo i bozzetti dell'invenzione di Antonito, ma anche il brevetto.

Spoiler al 21 settembre: Blanca e Diego lasciano Acacias con Moises

Per i fan di Una vita non mancheranno i colpi di scena nel corso delle puntate in onda dal 15 al 21 settembre prossimi. Oltre all'assassinio di Arturo, vi saranno novità anche per Blanca e Diego, i quali riusciranno finalmente a strappare il piccolo Moises dalle grinfie di Samuel. I due infatti, faranno credere a tutti di aver rotto il fidanzamento, ma sarà solo uno stratagemma per consentire a Blanca di trarre in inganno il più giovane degli Alday.

Samuel infatti, sarà riuscito nuovamente a nascondere Moises e sarà la giovane Dicenta a ritrovare il figlio, facendo credere a Samuel di voler tornare con lui. Blanca poi, per poter fuggire con Diego e il bambino, accoltellerà il giovane Alday al ventre. Sarà così che Blanca e Diego, insieme al piccolo Moises lasceranno il quartiere senza salutare nessuno, per ricominciare una nuova vita lontano da Acacias.

Samuel intanto, si riprenderà in fretta, ma mentirà agli inquirenti, dichiarando di essere stato vittima di una rapina da parte di sconosciuti. Silvia nel frattempo, sconvolta dopo la morte di Arturo, riuscirà a trovare Blasco e lo ucciderà, vendicando così la morte del suo amato.

Questo è molto altro negli episodi di Una vita in onda dal 15 al 21 settembre prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.

Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda.