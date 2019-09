Ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e donne. Oggi, giovedì 26 settembre, la puntata del dating show sarà maggiormente dedicata alle dame del parterre femminile, con la sfilata “La più seducente del reame”.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma impersonifica Marylin Monroe

Continua la conoscenza delle coppie del Trono Over. Tra queste è presente quella composta da Raimondo e Loredana.

Lui, molto preso da lei, la definisce: “Bella, bellissima”.

Successivamente ci sarà la sfilata di Moda, che come sempre vede come protagoniste alcune dame del parterre femminile. Dal titolo “La più seducente del reame”, in questa occasione gli outfit non verranno giudicati dalla stylist Anahi, ma da Tina Cipollari.

La performance che farà più discutere sarà quella di Gemma Galgani; infatti, la dama torinese riproporrà la scena epica interpretata da Marylin Monroe nel film “Quando la moglie è in vacanza”: un soffio di vento le alzerà la gonna e a causa di un piccolo “disguido”, la Galgani sarà vittima di un incidente piccante.

Non mancheranno le critiche delle sue colleghe: Barbara De Santi, infatti, definirà la sua sfilata “esilarante”. Per scoprire la vincitrice, appuntamento alle 14:45 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Play.