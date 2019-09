A cinque giorni dall'uscita del suo primo libro, Giulia De Lellis ci ha tenuto a fare delle nuove precisazioni sull'obiettivo che intende raggiungere con questo progetto. A chi pensa che lei ambisca a gettare fango su Andrea Damante, l'ex corteggiatrice ha risposto che non è così. L'influencer, inoltre, ha confermato ai fan di Instagram di aver registrato l'intervista a Verissimo che andrà in onda sabato prossimo.

Il giorno dopo la romana sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.

La De Lellis ospite a Verissimo: registrata l'intervista

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, Giulia De Lellis, via Instagram, ha informato i suoi numerosi fan che sabato sarà tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo. La giovane, infatti, ha fatto delle Stories pochi minuti dopo aver terminato l'intervista con Silvia Toffanin durante la quale ha presentato per la prima volta in tv il suo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza".

Dopo aver definito la padrona di casa dolcissima e molto disponibile all'ascolto, l'influencer ha chiesto ai suoi followers di farle delle domande ben precise sul romanzo che uscirà il 17 settembre; inoltre la 23enne ha promesso di regalare nuove anticipazioni sul libro e, se le sarà concesso, anche di leggere i passaggi di qualche capitolo in anteprima.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, ha fatto la seguente precisazione: "Ovviamente fatemi delle domande inerenti al libro, non 'gossippetti' e cose di cui non abbiamo bisogno".

La compagna di Iannone, poi, ha puntualizzato che lo scopo di questo progetto, al quale tiene tanto, non è affatto quello di fare del male a qualcuno che in passato le ha mancato di rispetto (Andrea Damante, ndr): "Vi ricordo che con questo romanzo non voglio rovinare nessuno, non voglio sporcare , infangare o spettegolare".

Conto alla rovescia per l'uscita del libro di Giulia

"È solo la mia storia, quello che io ho provato. Le fasi che tutti quelli che vengono traditi, in amore o in amicizia, tendono a passare" - ha spiegato la De Lellis a pochi giorni dalla pubblicazione del suo attesissimo romanzo.

Sebbene non l'abbia mai nominato, è chiaro che Giulia stesse parlando di Andrea Damante e delle ripetute mancanze di rispetto che le ha fatto quando stavano insieme. È proprio questo, infatti, l'argomento cardine del libro che sta per permettere alla romana di debuttare nel ruolo di scrittrice.

L'influencer darà ulteriori anticipazioni su "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" nelle due interviste che rilascerà nei prossimi giorni.

Nello specifico sabato 14 settembre la ragazza sarà ospite di Verissimo (intervento registrato oggi) mentre domenica 15 la giovane avrà un faccia a faccia con Mara Venier a Domenica In.