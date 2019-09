Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano andato in onda per la prima volta il 4 giugno 1990 in Italia. Le anticipazioni delle puntate in onda in America a settembre, rivelano che arriveranno tempi duri per Katie. La sorella di Brooke, infatti, si sentirà male durante un litigio con Flo Fulton, da poco entrata nel clan Logan.

Beautiful: Booke e Katie rinnegano Flo

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane annunciano un drammatico colpo di scena riguardante Katie.

La madre di Will, infatti, rischierà di perdere la propria vita. Scendendo nel dettaglio, la donna accuserà nuovamente problemi al cuore, di cui aveva già sofferto in passato.

Come ricorderete, la Logan aveva ricevuto il cuore da suo fratello Storm, che si è rivelato essere il padre di Flo. Proprio quest'ultima sarà coinvolto nello scambio delle culle dopo che aveva finto di essere la madre biologica della bambina adottata da Steffy.

Per questo motivo, la Fulton diventerà a tutti gli effetti la grande complice del dottor Reese, il ginecologo che aveva venduto la neonata per ripagare i suoi grossi debiti di gioco. Se Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie accuseranno la ragazza di tradimento, quest'ultima finirà dietro le sbarre. A tal proposito, solo Shauna cercherà un modo per salvarla dalla detenzione, in quanto per lei l'unico responsabile era stato il medico che aveva riferito a Liam Spencer e Hope che la loro bambina era morta durante il parto.

Scontro tra Katie e la Fulton

Nelle puntate americane di Beautiful, Flo sarà l'unica a pagare sebbene abbia dimostrato più volte di voler raccontare tutta la verità a Hope. La figlia di Storm, infatti, verrà smascherata da Liam e Wyatt, il quale deciderà di lasciarla per tornare tra le braccia di Sally Spectra. Nel frattempo Katie (Heather Tom) si recherà in galera dove avrà un duro confronto con la Fulton. Qui la donna le dimostrerà di provare un grande disprezzo nei suoi confronti.

Infatti proverà del risentimento per via del ruolo avuto nello scambio delle culle, che ha portato la giovane Logan a credere che la sua figlioletta fosse morta, mentre era stata adottata inconsapevolmente da Steffy Forrester.

La Logan accusa un malore

Sarà proprio in questo momento che la Logan accuserà un malore, forse legato al trapianto che ha avuto qualche anno fa. In questa circostanza, Bill Spencer (Don Diamont) le dimostrerà tutto il suo amore, tanto da starle vicino ed incoraggiarla a superare questa nuova sfida.

Alcuni portali sospettano che Katie possa morire, mentre altri credono che il suo destino sia nelle mani di Flo. La madre di Will sopravviverà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che queste puntate saranno visibili in Italia solo tra sette mesi a causa della differenza di messa in onda con l'America (Cbs).