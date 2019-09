Quando si tratta di rumors, le notizie vanno sempre prese con le pinze, riguardo questa incredibile anticipazione infatti non c'è nessuna ufficialità, quindi potrebbe anche trattarsi di uno scherzo degli attori, ma la sensazione è che lo scoop risulti reale. Durante alcune stories di Patrizio Rispo è stata messa a favore di camera una pagina del copione, così come accadde tempo fa con Maurizio Aiello.

Da quello che si legge dalle pagine c'è un'anticipazione che, se confermata, risulterebbe decisamente sconvolgente: "Aldo Leone andrà in coma farmacologico", purtroppo però non si conoscono molti dettagli della vicenda.

Le stories di Patrizio Rispo

In alcune stories di Patrizio Rispo (Raffaele Giordano) dai toni molto scherzosi, pubblicate da poco sul suo profilo ufficiale, l'attore si lamenta assieme al collega Paolo Romano (Eugenio Nicotera) e a Marina Giulia Cavalli (Ornella) della lunghezza di alcune scene che dovrebbe girare.

Il simpatico attore partenopeo gioca con le pagine del copione e ad un certo punto le mette a favore di camera facendone leggere alcuni stralci. Purtroppo il contenuto dei fogli è incompleto e non è semplice leggere cosa ci sia scritto di preciso, ma ci sono dei passaggi molto chiari che lasciano degli spunti davvero interessanti su quello che accadrà nelle prossime puntate. Resta inoltre il dubbio se Patrizio Rispo abbia volutamente o meno lasciato che le pagine si leggessero.

Torna Eugenio

La prima cosa che viene svelata è il ritorno del magistrato Eugenio, che anche questa volta non risulta accompagnato da sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin). Nelle pagine viene descritto un dialogo a tre tra la dottoressa Bruni, Raffaele e il magistrato Nicotera. In particolare quest'ultimo dinanzi a una domanda precisa di Raffaele, sullo stato di salute di Aldo, risponderà che la situazione è invariata e che il suo amico Aldo Leone (Luca Capuano) è attualmente in coma farmacologico.

Aldo è un uomo giovane e nel pieno delle forze ed è giusto ipotizzare che una condizione di coma sia stata causata da qualche incidente. Queste scene dovrebbero andare in onda molto più avanti rispetto alle puntate attuali quindi è davvero impossibile provare a fare delle ipotesi.

Aldo Leone in coma

Aldo Leone attualmente risulta impegnato nel processo che vede imputato il padre di Marina, ma su quel frangente non sembra ci possano essere pericoli per lui, facendo un piccolo passo indietro, va ricordato però che Aldo sparò al giovane Maurizio durante la rapina al Vulcano, non è escluso che l'attuale evento risulti collegato a quella tragedia, ma toccherà aspettare un po' per sapere come Aldo sia finito in coma.