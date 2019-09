È una foto del tutto inaspettata quella che sta facendo il giro della rete in queste ore: Giulia De Lellis e Andrea Damante uno accanto all'altra nella notte milanese. Lo scatto che tutti i siti di Gossip stanno riportando oggi, 19 settembre, mostra i due ex all'evento che si è tenuto in occasione dei festeggiamenti di Vogue Japan, durante la Fashion Week. Chiunque abbia visto quest'immagine, si è detto spiazzato, soprattutto perché arriva a due giorni esatti dall'uscita del libro in cui l'influencer racconta dei tradimenti ricevuti dal dj.

Andrea e Giulia fotografati a una serata: Iannone assente

Cosa ci facevano Giulia De Lellis e Andrea Damante allo stesso evento ieri sera?

È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando sul web ha cominciato a circolare una foto nella quale i due ex appaiono vicini e per nulla stizziti dalla situazione.

Come racconta il sito "Gossip e Tv", l'incontro di cui tutti stanno parlando, è avvenuto al party organizzato per l'anniversario di Vogue Japan, all'Hotel Bulgari di Milano.

Molti personaggi famosi, vestiti in modo particolare per l'occasione, si sono presentati alla serata avvenuta durante il terzo giorno della Fashion Week.

L'influencer e il dj, dunque, molto probabilmente si sono incrociati per caso, ma non si sono tirati indietro dallo scambiarsi qualche chiacchiera e magari degli sguardi di complicità.

A far discutere, inoltre, è l'assenza a questa festa del fidanzato della romana: Andrea Iannone, infatti, non era presente quando la sua dolce metà si è imbattuta nell'ex che l'ha ispirata per scrivere il libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Andrea duetta con Belen dopo l'incontro con la De Lellis

Il fatto che Andrea e Giulia siano stati pizzicati uno accanto all'altro ad un evento della Fashion Week milanese, conferma quando la ragazza ha sempre sostenuto: nonostante i tradimenti ricevuti e il dolore provato, oggi la romana non serba alcun rancore nei confronti del giovane che le ha mancato più volte di rispetto nei due anni che sono stati insieme.

Oltre ad imbattersi forse per caso nella De Lellis, ieri sera Damante ha fatto parlare per un altro inaspettato incontro: come dimostrano alcuni video apparsi sui social network, il dj si è cimentato al karaoke con Belen Rodriguez, l'ex fidanzata di colui che oggi fa coppia con l'influencer (Andrea Iannone, ndr).

L'argentina (accorsa alla serata senza il marito Stefano De Martino) e l'ex tronista di Uomini e donne hanno duettato sulle note di "Magnifico" il brano portato al successo da Fedez e Francesca Michelin qualche anno fa.