Le parole che Eva Henger ha usato poche ore fa su Instagram, stanno facendo molto discutere: la donna, infatti, ha sparato a zero sul fidanzato della figlia Mercedesz che, secondo lei, avrebbe una cattiva influenza sulla ragazza. L'ex attrice di film a luci rosse, inoltre, ha fatto sapere di non sentire la sua primogenita da tanto tempo e di essere contraria a molte delle cose che fa da quando sta insieme a Lucas Peracchi.

Lo sfogo di Eva spiazza il web

Risale a poche ore fa la presa di posizione di Eva Henger sui social network: la donna, dopo aver visto l'ennesimo video in cui Lucas Peracchi sembra insultarla, non ci ha visto più ed ha deciso di dire tutto quello che pensa su questa storia.

L'ungherese, dunque, ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram Stories per denunciare un cambiamento netto che Mercedesz avrebbe avuto da quando frequenta l'ex tronista di Uomini e donne.

Dopo aver visto le immagini in cui il ragazzo impreca usando il suo nome di battesimo, l'ex attrice di film a luci rosse ha tuonato: "Non sopporto più gli insulti pubblici e privati di questa persona. Devo dire che mi ha fatto anche di peggio, perché se io parlassi, lui non potrebbe più uscire di casa".

Eva si è anche lamentata del fatto che è stata sua figlia ha registrare il filmato in questione, e da parte sua non c'è stata nessuna protesta alle parole poco carine che il fidanzato ha detto in quella circostanza.

"Lei non può dire niente, sennò diventano litigate e minacce", ha aggiunto la Henger nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Mercedesz difende Lucas anche in Tv

Eva ha detto anche che, da quando si è fidanzata con Peracchi, Mercedesz è cambiata: "Non la riconosco più.

È da due mesi che vengo insultata da Lucas e che non riesco a comunicare con mia figlia".

Tirando in ballo l'ospitata che ha fatto recentemente la ragazza a Pomeriggio 5, la Henger ha aggiunto: "Ho visto la puntata e tutte le persone si sono accorte che lei è succube, che qualcosa nel loro rapporto non va".

Insomma, l'ungherese è un fiume in piena su Instagram: la relazione che sua figlia sta vivendo da oltre un anno con l'ex tronista di Uomini e Donne, a suo parere non è sana.

La giovane influencer, stando a quello che racconta la madre, non avrebbe il coraggio di ribellarsi ad alcuni atteggiamenti sopra le righe del compagno, gli stessi che spesso e volentieri li hanno portati a litigare e a lasciarsi, seppur per poco tempo.

Quando Mercedesz è stata ospite di Barbara D'Urso qualche giorno fa, in molti hanno cercato di farla ragionare sul fatto che alcuni contenuti che pubblica sui social network non sono giustificabili con l'ilarità del momento, ma lei ha portato avanti la sua difesa a spada tratta del fidanzato.