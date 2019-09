Tra poche ore verrà trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni i telespettatori assisteranno alla presentazione dei 4 nuovi tronisti. Infine arriveranno negli studi Elios per un confronto Katia Fanelli ed il suo ex fidanzato Vittorio Collina.

Come di consueto Maria De Filippi ogni anno ospita all'interno del dating, le coppie di Temptation Island.

Quest'oggi sarà il turno di una delle coppie più amate del reality: Katia Fanelli e Vittorio Collina. I due giovani purtroppo, non hanno superato gli ostacoli incontrati nel docu-reality.

Fin da subito l'incontro tra i due si trasformerà in un vero e proprio scontro. In più occasioni la Fanelli, accuserà il suo ex fidanzato di non essere stato del tutto sincero nei sentimenti, poiché ha già iniziato una nuova relazione con una delle tentatrici del programma.

Dal canto suo Vittorio si difenderà dalle accuse, negando il tutto. Nel mezzo del confronto tra i due interverranno anche i presenti in studio. La fotonica potrà contare sul sostegno di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Filippo Bisciglia. In particolare, quest'ultimo spenderà delle belle parole per l'ex protagonista di Temptation. Collina invece avrà l'appoggio di Vanessa Cinella. L'ex tentatrice cercherà di dipingere il giovane in un modo completamente diverso, da come lo ha etichettato la Fanelli.

Al termine dello scontro Katia Fanelli farà capire al pubblico di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato. Al contrario Vittorio Collina sembrerà aver già archiviato la liaison, per iniziare una nuova avventura al fianco della Cinelli.

Svelati i 4 tronisti del Trono Classico

La puntata di oggi dedicata al Trono Classico svelerà ai telespettatori i 4 tronisti di questa stagione. La prima a sedere sull'ambito trono sarà Sara Tozzi.

La giovane nel video di presentazione fin dal primo momento mostrerà di essere una ragazza semplice. Poi racconterà della sua esperienza nell'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatrice. Dopo di lei, arriverà il turno di Giulia Quattrociocche. Quest’ultima al contrario della sua 'collega', non ha mai avuto delle esperienze di lavoro nel mondo dello spettacolo. Infine verrà confermata al pubblico la presenza sul trono di Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

Il primo nel video di presentazione confesserà di avere avuto un passato molto difficile, tanto che fino all'età di 12 anni è stato in riformatorio. Zarino poi parlerà della forte voglia di diventare padre. Raselli invece, dopo essere stato la 'non scelta' di Giulia Cavaglià, riferirà di credere ancora nell'amore e di essere arrivato a Uomini e Donne per fare sul serio.