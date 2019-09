Cosa ci facevano Giulia De Lellis e Andrea Iannone in compagnia di Giuseppe Dicecca? A porsi questa domanda sono stati soprattutto i giornalisti di Gossip che sanno benissimo che lo stilista che ha accompagnato la coppia al Festival di Venezia, altro non è che lo storico collaboratore di Belen Rodriguez. Il pilota, dunque, per il suo primo red carpet con la fidanzata influencer, ha scelto di affidarsi alla persona che da anni veste la sua chiacchierata ex.

Andrea Iannone 'ruba' lo stilista a Belen per il red carpet di Venezia

Soltanto pochi giorni fa, veniva riportata la notizia di un inaspettato "like" che Andrea Iannone ha messo su Instagram al commento di chi elogiava Belen Rodriguez e non apprezzava particolarmente Giulia De Lellis. Oggi, le riviste di gossip tornano ad occuparsi di questo 'triangolo' dopo aver saputo che il pilota non ha nessuna intenzione di tagliare i ponti con le persone che ha conosciuto quando faceva coppia con l'argentina.

Sul nuovo numero di Chi, infatti, si legge: "Iannone, ospite a Venezia con la fidanzata Giulia, si è presentato con il personal stylist Giuseppe Dicecca che segue, da tempo, la sua ex Belen". "Furto d'amore? E come reagirà la Rodriguez?", sono queste le domande provocatorie che si sono poste i giornalisti dopo aver visto sbarcare al lido la chiacchierata coppia e lo stilista che fa parte dello storico staff della moglie di Stefano De Martino.

È stato quest'ultimo, dunque, a curare i look che l'influencer e il motociclista hanno sfoggiato due giorni fa sul red carpet del Festival del Cinema: lei ha indossato un abito rosa con un grande fiocco sulla schiena, lui aveva un abito elegante nero e occhiali da sola in stile James Bond.

La gaffe del motociclista su Instagram

Proprio mentre tutto il web parlava della passerella che ha fatto a Venezia con Giulia De Lellis, Andrea si rendeva protagonista di un gesto che ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip.

Alcuni blog (come, ad esempio, Vicolo delle News), hanno scovato un "mi piace" che Iannone ha messo su Instagram ad un commento un po' particolare. "Belen è Belen, mi dispiace", è questo il messaggio che lo sportivo ha apprezzato spiazzando tutti.

Come mai il ragazzo ha condiviso il parere di chi preferisce di gran lunga la Rodriguez all'influencer con la quale fa coppia da qualche mese? I fan hanno provato a giustificare il tutto dicendo che il pilota ha messo "like" a talmente tanti commenti che non si è accorto della vena polemica che aveva quello nella quale era citata la sua ex; sarà davvero così?

Intanto, Giulia non si è fatta per nulla scalfire da questa piccola gaffe che ha commesso il compagno: la romana, infatti, continua a mostrarsi felice e soprattutto molto innamorata dell'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la turbolenta relazione con Andrea Damante.