Come mai Andrea Iannone ha messo "mi piace" ad un commento che elogiava Belen Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i siti hanno scovato questo strano gesto del pilota su Instagram. Sotto ad una foto nella quale il motociclista appare felice con Giulia De Lellis a Venezia, qualcuno ha scritto che la showgirl argentina resta unica ed inimitabile: il ragazzo ha apprezzato questo pensiero.

Gaffe social per Iannone? Il gossip impazza

Prima uscita pubblica per una delle coppie più chiacchierate dell'estate: ieri, sabato 31 agosto, Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono sbarcati a Venezia in occasione del Festival del Cinema (in serata, hanno partecipato al party di Vanity Fair). Sono tante le foto che i paparazzi presenti hanno scatto ai piccioncini, e alcune di queste sono anche finite sui profili Instagram dei diretti interessati.

Il pilota Aprilia ha pubblicato ben due scatti della trasferta veneziana che si è concesso con la giovane fidanzata, e proprio sotto ad uno di questi post è stato scritto un commento non proprio carino nei confronti della bella influencer.

"Mi dispiace, ma Belen è Belen", ha digitato qualcuno trovando l'inaspettato consenso del campione di Moto GP.

Ebbene sì, come dimostra uno screenshoot che sta facendo il giro della rete, Iannone ha messo "mi piace" a chi ha paragonato la Rodriguez alla De Lellis, preferendo nettamente l'argentina.

È strano che l'abruzzese abbia apprezzato un pensiero così tanto a favore dell'ex compagna, soprattutto perché dietro a quelle parole c'era un parere negativo nei confronti della sua attuale dolce metà.

I fan della coppia, hanno provato a giustificare questo strano "like" dicendo che molto probabilmente Andrea non ha letto tutti i commenti che gli sono arrivati su IG e li ha apprezzati tutti senza fare alcuna distinzione. Sarà davvero così oppure lo sportivo si è reso protagonista di una vera e propria gaffe che non farà piacere alla sua Giulia?

La nuova vita di Iannone e Belen

Risale a meno di un anno fa la notizia della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: l'argentina, dopo quasi due anni insieme al pilota, ha deciso di interrompere la loro relazione pare perché si sia resa conto di non amarlo più. Se il ragazzo è rimasto single per tanti mesi perché non riusciva a dimenticare la showgirl, quest'ultima è stata paparazzata in compagnia del giocatore di basket Bruno Cerella e poi con l'uomo con il quale è tornata a fare coppia dalla scorsa primavera.

Era il periodo di Pasqua quando la 34enne e Stefano De Martino hanno ufficializzato il loro attesissimo ritorno di fiamma sui social network: i ritrovato coniugi, infatti, hanno vissuto un'estate d'amore e si dice stiano seriamente pensando di allargare la famiglia al più presto.

Il motociclista Aprilia, dopo vari brevi flirt, è uscito allo scoperto con Giulia De Lellis soltanto a luglio scorso: in seguito ad un corteggiamento durato mesi, l'influencer ha ceduto soltanto poco tempo fa, dopo aver messo fine al tormentato rapporto con Andrea Damante.