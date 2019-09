Sta per giungere al gran finale la prima stagione di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la soap opera turca che vede protagonisti Nazli e Ferit e che terminerà il prossimo 13 settembre. Grande attesa per la messa in onda delle ultime puntate che vedranno clamorosi sviluppi nelle vicende dei protagonisti, con l'arresto dei coniugi Onder. Hakan, dopo aver tentato di ricattare sia Nazli che la signora Leman, verrà finalmente smascherato e portato in carcere, seguito subito dopo dalla moglie Demet.

Bitter Sweet, spoiler ultime puntate: il ricatto di Hakan a Nazli e Leman

Molti i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli appassionati della Serie TV turca nel corso delle prossime puntate, dove vedremo come Hakan sia disposto a tutto pur di vendicarsi di Ferit, insinuandosi nella Pusula Holding. Il perfido imprenditore, arriverà a ricattare la giovane chef per indurla a rompere il matrimonio con Ferit e lo farà utilizzando un video compromettente di Asuman.

L'Onder non si farà scrupoli nemmeno con la signora Leman, la madre di Ferit, ricattandola e minacciandola di rivelare all'Aslan la verità sui loro padri. Da quanto si apprende infatti, il padre di Ferit avrebbe ucciso quello di Hakan, dopo aver scoperto che era l'amante di Leman. Vili ricatti quelli messi in atto dall'Onder che vedranno Nazli costretta ad allontanarsi dal marito per salvare la sorella dal carcere.

Dolunay, finale di stagione: Demet e Hakan in carcere

Nonostante l'allontanamento della moglie, Ferit non si darà per vinto e sarà deciso a scoprire le reali motivazioni dell'atteggiamento di Nazli. Il giudice nel frattempo non concederà il divorzio agli Aslan, ma li indirizzerà verso una terapia di coppia. Grazie a Bulut, Nazli e Ferit si ricongiungeranno e tutti i ricatti orchestrati da Hakan verranno alla luce.

Sarà Asuman a confessare al cognato e a Deniz tutta la verità sulle manipolazioni dell'Onder e i due amici riusciranno anche a scoprire che il perfido imprenditore è il responsabile dell'omicidio dei genitori di Bulut. Messo con le spalle al muro, Hakan andrà fuori di testa e sarà deciso ad uccidere Nazli. Dopo una colluttazione con Ferit, l'uomo verrà arrestato, non prima di aver rivelato a Ferit la verità sui loro padri e su Leman.

Gli spoiler inoltre, rivelano che, subito dopo l'arresto di Hakan, anche la moglie Demet finirà in prigione.

Questo è molto altro nelle puntate finali di Bitter Sweet in onda nella settimana dal 9 al 13 settembre e che concluderanno la prima stagione della fortunatissima serie tv turca, rivelazione di questa estate 2019. Ricordiamo inoltre che, nel corso della prossima settimana, i fan potranno assistere alla messa in onda di due episodi pomeridiani, a partire dalle 14:40 e sino alle 16:40 circa.