Giulia De Lellis è sempre al centro del Gossip. Nonostante il suo primo libro debba ancora uscire, sta già facendo molto chiacchierare. Questa volta a far discutere però è un'affermazione della giovane, riguardante il primo incontro con Andrea Iannone. Intervistata dal settimanale F, la De Lellis ha svelato alcuni retroscena sul suo attuale fidanzato. Giulia ha spiegato di aver visto per la prima volta il pilota della MotoGp durante una cena.

All'epoca lei era fidanzata con Andrea Damante, mentre Iannone stava con Belen Rodriguez.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne arrivò alla cena fidanzatissima, ma ha confessato di aver avuto un gioco di sguardi importante con Andrea. Per la precisione gli sguardi furono solamente tre, ma entrambi li ricordano molto bene ancora oggi. La stessa influencer ha ammesso che all'inizio nutriva una forte antipatia verso il pilota abruzzese, cosa che poi forse si è rivelata solo una tattica per non ammettere di essere rimasta colpita dal giovane.

Giulia, parlando di Andrea Iannone, ha riferito che un anno dopo lui l'ha contattata su Instagram con un messaggino ed ha esordito: "Lui mi aveva memorizzata". Quest'ultima affermazione ha creato qualche malumore di troppo tra i fan della Rodriguez. In molti hanno considerato questa confessione troppo cattiva e fuori luogo, tanto da ritenere Giulia scorretta nel suo comportamento. Tuttavia è bene sapere che Giulia e Andrea, da quel fatidico messaggio, sono diventati inseparabili.

La coppia, fidanzata ufficialmente da giugno, sembra avere dei grandi progetti insieme. La De Lellis, infatti, ha confidato alla rivista di parlare di tutto con il suo Andrea, anche del desiderio di formare una famiglia.

La rezione di Giulia ai tradimenti di Damante: 'Ho chiamato tutte le sue amanti'

Giulia De Lellis durante una recente intervista è tornata a parlare anche dei tradimenti subiti da Andrea Damante.

Se per molte donne tale pratica risulta essere ancora un taboo, Giulia ha ammesso che fin dal primo momento è voluta andare fino in fondo. La bella romana, infatti, ha confidato di aver telefonato a tutte le donne con cui Andrea l'aveva tradita: "Avevo bisogno di farmi del male per capire, sono un po' masochista". Durante l'intervista la De Lellis ha spiegato di aver ricevuto dei tradimenti da parte del Dama non solo fisici.

Giulia si riferisce a delle mancanze di rispetto piuttosto gravi, sulle quali è difficile passare sopra. Nel frattempo il destinatario del libro ha etichettato l'opera come una cosa trash, piena di particolari non veritieri. In attesa dell'uscita di 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza', Giulia De Lellis nel fine settimana sarà ospite di Verissimo e Domenica In per fornire nuovi aneddoti.