Sono parole piuttosto pungenti quelle che Mara Fasone ha riservato ad un'ex collega di Uomini e donne. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la bella siciliana ha riservato qualche frecciatina a Teresa Langella, la tronista che si è "intromessa" nella sua conoscenza con Andrea Dal Corso.

Inoltre la 27enne palermitana ha preferito non sbilanciarsi sulla querelle che si è scatenata in estate fra Teresa Cilia e l'autrice Raffaella Mennoia.

Mara contro Teresa e Andrea: 'Nemmeno un grazie'

Sono tante e tutte molto interessanti le risposte che Mara Fasone ha dato ieri ai follower su Instagram. La giovane, che è stata protagonista di Uomini e Donne esattamente un anno fa, non si è tirata indietro dal dire quel che pensa su alcuni ex volti della trasmissione.

Ad una fan che le ha chiesto di esprimere un parere sulla coppia formata da Teresa Langella (che ha preso parte al Trono Classico quando c'era anche lei) e Andrea Dal Corso (suo ex corteggiatore) la siciliana ha fatto sapere: "Perché stanno ancora insieme?

Scherzi a parte, io godo nel vedere le persone felici".

La frecciatina nei confronti della napoletana, però, non ha tardato ad arrivare: "Manco un grazie, che se non fosse stato per me, non trovava il fidanzato".

La modella ovviamente ha fatto riferimento alla conoscenza che aveva iniziato lei con il veneto prima che l'altra tronista chiedesse alla redazione di poter avere la stessa opportunità: secondo Mara, dunque, se lei non avesse chiesto ad Andrea di partecipare a U&D per provare a conquistarla, oggi lui e Teresa non starebbero insieme.

A chi ha definito "incoerente" la Langella, la Fasone ha replicato: "Il tempo fa venire a galla le migliori bugie. Ma la cosa grave è che non ho ricevuto mai scuse".

"Chi era in Tv per business?", ha concluso l'influencer di Palermo facendo un chiaro riferimento alle numerose sponsorizzazioni che la compagna di Dal Corso fa sui social network, a differenza sua che invece ha rifiutato le proposte di vari brand.

La Fasone glissa sulla lite Cilia-Mennoia

Un'altra domanda molto interessante alla quale ha deciso di rispondere Mara, è stata quella sulla diatriba sorta tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne nelle scorse settimane.

Una utente di Instagram le ha chiesto un parere a tal proposito, e la Fasone ha dichiarato: "Sono fortemente dispiaciuta di questa situazione, non ne so niente a riguardo. Spero solo che chiariscano.

Peace and love".

Insomma, la modella non ha voluto schierarsi nella lite a distanza che c'è stata tra l'ex tronista e l'autrice, una polemica che pare abbia subito un brusco stop nel momento in cui la giovane ha ricevuto una diffida da parte di Mediaset.