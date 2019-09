Giulia De Lellis e Andrea Iannone, dopo aver incantato il red carpet di Venezia nella giornata di ieri, è stata protagonista di nuovo siparietto romantico su Instagram che ha fatto decisamente piacere ai loro fan. Giulia ieri si è presentata al Festival del Cinema di Venezia insieme al suo uomo: i due si sono presi la passerella come due vere e proprie star, l’influencer romana per l’occasione ha scelto di sfoggiare un bellissimo vestito color rosa mentre il pilota di Vasto ha preferito indossare un classico smoking nero.

Oggi invece Giulia ha fatto una sorpresa al suo fidanzato, una sorpresa molto corredata da un biglietto: “Dormivi così bene, ti amo più di ieri. Buona giornata, amore grande. Tua, G”. Il post-it con dedica di Giulia De Lellis è stato immortalato dal diretto interessato ed è stato postato sui social. Alle dolci parole della romana, Andrea ha replicato con un messaggio altrettanto romantico: “Cosa sei tu, love Giulia”.

La coppia giorno dopo giorno dimostra di essere molto affiatata e sta facendo ricredere anche i più scettici. Lo stesso Iannone nei giorni scorsi era finito al centro di una polemica, nata da un commento di un fan che diceva: “Mi dispiace, ma Belen è Belen”. A tali parole il pilota della MotoGP avrebbe messo un like: il motivo del gesto non possiamo saperlo, magari potrebbe essere solo una provocazione visto che Andrea dimostra di essere sempre più innamorato della sua Giulietta. D’altro canto anche la De Lellis pare non aver badato più di tanto a quel like di troppo, forse perché sicura dell’amore del suo Iannone.

Giulia: tremenda vendetta dopo i tradimenti del ‘Dama’

A distanza di qualche giorno dall’uscita del libro di Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato come ha reagito dopo aver scoperto i vari tradimenti subiti dal suo ex Andrea Damante. La giovane ha fatto sapere di essersela presa con una delle cose più amate dal deejay, la PlayStation, tanto da definirla maledetta: “Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi.

La PlayStation, la prendo e la metto sotto l’acqua corrente”. Non contenta Giulia racconta di essersi diretta anche verso i vestiti di Andrea Damante per ridurli in brandelli. Solamente quando l’influencer si è resa conto di aver accumulato qualche migliaia di euro sul pavimento, appagata, si è accasciata al pavimento ed è scoppiata in lacrime. Per sapere in modo integrale come sono andate le cose fra Giulia ed il Dama bisognerà attendere il 17 settembre, data d’uscita del libro.

Per questo progetto l’ex corteggiatrice romana ha potuto contare sull’aiuto di Stella Pupo.