Il prossimo 15 settembre Giulia De Lellis sar ospite degli studi Rai. La giovane influecer parler del suo libro da Mara Venier nel salotto di Domenica In.

In occasione della prima puntata di Domenica In, dunque, la padrona di casa ha voluto portare la giovane nel suo studio per intervistarla. Con tutta probabilit nel corso dell'intervista si parler anche della sua relazione con Andrea Iannone. Da quando la romana ha chiuso definitivamente la storia con il 'Dama' infatti, ha ritrovato il sorriso accanto al pilota di MotoGp, ex di Belen Rodriguez.

Tuttavia, il motivo per cui Giulia sar ospite negli studi di Viale Mazzini, essenzialmente quello di presentare il suo primo libro. 'Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza' uscir il prossimo 17 settembre, ma risulta essere gi sold out. La prima opera scritta dalla De Lellis con la collaborazione preziosa di Stella Pulpo, racconta di un forte amore finito nel peggiore dei modi.

Attraverso le varie anticipazioni lanciate dalla stessa Giulia, emerso che nel libro verranno svelati alcuni aneddoti di come l'ex corteggiatrice ha affrontato il tradimento subito da Andrea Damante.

Uno su tutti la vendetta della giovane dopo aver scoperto di essere tradita. Tra le cose che invece, stanno facendo discutere il fatto che, al di l del tradimento, la parabola dei 'Damellis' non sarebbe stata tutta rose e fiori. La De Lellis ha citato anche alcune 'costrizioni' subite nella vita di tutti i giorni: lui, ad esempio, l'avrebbe costretta a seguire la sua stessa dieta. Uno dei particolari emersi in queste settimane, per il resto baster attendere l'uscita del libro.

Intanto, per quanto riguarda la prima puntata di Domenica In ci saranno tanti ospiti d'eccezione. Oltre a Giulia De Lellis, Mara Venier per l'occasione ha deciso di chiamare tantissimi volti amati dal pubblico come Romina Power, Amadeus e Arisa. Come persona fissa del cast invece, ci sar Orietta Berti.

Andrea Damante contro la sua ex: 'Opera trash'

Il libro di Giulia De Lellis sta dividendo l'opinione pubblica.

Sebbene molti fan della giovane siano in attesa per l'uscita di questa opera, c' anche una parte che sta criticando duramente la scelta dell'influencer. Tra questi c' ovviamente Andrea Damante. L'ex fidanzato di Giulia e protagonista principale del libro, ha espresso un giudizio negativo: "Opera trash, piena di fesserie." Il deejay veronese convinto che il libro sia stato scritto solo ed esclusivamente per fare dei soldi.

Al commento del 'Dama' arrivata la replica al vetriolo della diretta interessata. Giulia De Lellis senza mezzi termini ha invitato la gente a leggere bene quanto scritto, prima di giudicare. Poi ha riferito che il suo ex fidanzato era a conoscenza della sua opera, in quanto essendo una persona corretta ha contattato chi di dovere. Se queste sono le premesse che anticipano il libro di Giulia De Lellis, non osiamo immaginare i commenti una volta divulgata l'opera.