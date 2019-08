I fan di Giulia De Lellis non stanno più nella pelle: manca poco meno di un mese all'uscita del primo libro dell'influencer. Quest'ultima sa bene come tenere alta l'attenzione su se stessa e dopo aver lanciato un'anticipazione, in cui si parla della scoperta dei tradimenti subiti da parte del suo ex fidanzato Andrea Damante, ancora un'altra frase ha catalizzato l'interesse dei follower: l'argomento, ovviamente, resta sempre la fine del rapporto con l'ex tronista.

La nuova anticipazione di Giulia

'"Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi - scrive la De Lellis sul suo profilo Instagram - dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute". Questo è il nuovo stralcio tratto dal libro della De Lellis, la quale completa il messaggio rivolto ai suoi fan, ne conta su Instagram più di quattro milioni, ricordando con una frase ironica: "Lo sapete che ho scritto un libro?!".

Le corna stanno bene su tutto, questo è il titolo del libro che racconta la storia d'amore con Damante, più precisamente la fine della relazione che è avvenuta in malo modo ad aprile dell'anno scorso. A svelare il momento della presa di coscienza dei tradimenti della rottura era stata Giulia stessa: era aprile quando la De Lellis scopriva che il suo fidanzato intratteneva rapporti con altre donne.

Come lei stessa racconta nel libro e come ha fatto sapere attraverso la prima anticipazione sempre divulgata sul suo profilo Instagram, la notizia l'ha fatta stare molto male. 'Non mangio. Non parlo. Non piango', ha scritto nel libro in uscita il prossimo 17 settembre l'influencer. Ma adesso pare che il dolore sia solo acqua passata.

L'amore con Andrea Iannone

Giulia, dopo una breve relazione con Irama, e un ritorno di fiamma bruscamente interrotto proprio con Andrea Damante, adesso è fidanzata con Andrea Iannone.

Il pilota è riuscito a ridare il sorriso all'influencer che condivide con le sue sostenitrici i momenti da favola che vive con il suo nuovo amore, con tanto di dichiarazioni d'amore e scatti teneri. Giulia ha festeggiato con il suo fidanzato il trentesimo compleanno di quest'ultimo: anche in quell'occasione l'affetto è evidente dagli scatti postati.

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, la carriera della De Lellis e pare che adesso anche in amore la giovane abbia imboccato la strada giusta.

Inoltre, è chiaro che Andrea la ricambia in pieno: il pilota è entrato già nella famiglia della bella romana e non manca di dedicarle frasi affettuose. 'Nei tuoi occhi c'è tutto quello che ho sempre immaginato', ha scritto poco tempo fa il motociclista. I sentimenti sono al loro apice in questo momento.

Il libro è stato realizzato prima dell'inizio del suo amore con Iannone, l'ex di Belen Rodriguez, per cui non si parla del pilota nel testo ma non è detto che la De Lellis non vorrà ripetere l'esperienza da scrittrice raccontando la nascita della sua favola con il fidanzato.