L'incontro, forse casuale, che c'è stato ieri sera (18 settembre) tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, non smette di far discutere. Da quando sul web ha cominciato a circolare la foto in cui si vedono i due ex vicini a un evento della Fashion Week di Milano, sono stati in tanti a dire la loro a riguardo. L'ex tentatrice Jessica Guazzotti, in particolare, ha usato Instagram per informare i curiosi di aver assistito alle chiacchiere e agli abbracci che si sarebbero scambiati l'influencer e il dj a Milano.

Nuove indiscrezioni sull'incontro tra Giulia e Andrea

Cosa è successo ieri sera, mercoledì 18 settembre, quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incrociati a un party della Fashion Week milanese? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip e più precisamente da quando in rete ha cominciato a circolare uno scatto (pubblicato dall'account Instagram @GossipTvOfficial) in cui si vedono i due ex vicini a un evento tenutosi all'Hotel Bulgari per il 20° anniversario di Vogue Japan.

Sebbene l'immagine in questione non sia molto nitida, si distinguono benissimo sia il profilo del dj che il look inconfondibile che la romana ha sfoggiato alla serata in stile giapponese (la ragazza aveva delle extension grige e un abito corto pieno di strass).

A confermare che tra l'influencer e il suo ex c'è stato un inaspettato faccia a faccia in pubblico, è stata un'ex protagonista di Temptation Island. Jessica Guazzotti, che nel villaggio, un paio di anni fa, aveva fatto perdere la testa ad Antonio Lenti. La ragazza ha usato Instagram per far sapere cosa sarebbe successo tra il dj e l'influencer: "Amici, vi faccio questa comunicazione soltanto perché so che ci tenete tanto.

Stasera, al party di Bulgari e Vogue Japan, Giulia De Lellis a fine serata parlava con Andrea (il suo ex credo) con atteggiamenti molto affettuosi, tra cui anche qualche abbraccio". L'ex volto del docu-reality Mediaset, dunque, sostiene che il "Dama" e la De Lellis non solo erano alla stessa festa, ma che si sarebbero scambiati anche tenerezze davanti a tutti. Sarà vero?

La De Lellis non commenta il gossip sul 'Dama'

Da quando ha iniziato a serpeggiare il gossip sull'incontro che c'è stato a Milano tra lei e l'ex Andrea, Giulia non si è ancora esposta per fare delle necessarie precisazioni.

Il fatto che all'evento di Vogue Japan la ragazza si sia presentata da sola, senza il suo amatissimo Iannone, ha portato tanti a pensare che possa esserci un riavvicinamento in corso tra lei e Damante.

Proprio nei giorni in cui sul web non si parla d'altro che del libro, in cui racconta i dettagli dei tradimenti che ha ricevuto da parte del dj, la romana si fa vedere in pubblico accanto a lui e, pare, lo abbracci davanti a tutti.

Cosa sta succedendo nella vita della chiacchierata influencer?