I prossimi due appuntamenti con la soap opera Il Segreto, venerdì 20 e sabato 21 settembre, saranno caratterizzati da due decisioni molto importanti. La prima riguarderà quella presa da Elsa, la donna si convincerà di rispondere in modo affermativo alla proposta di matrimonio ricevuta da Alvaro. Donna Francisca, invece, si troverà ad avere una pesantissima discussione con Fernando. Tra i due le cose si metteranno così male al punto che la donna gli chiederà di andare via di casa.

Intanto, Don Berengario e Carmelo si recheranno al misterioso appuntamento e incontreranno un uomo il quale gli svelerà delle cose inaspettate su Julieta.

Spoiler puntata 20 settembre de Il Segreto: Don Berengario e Carmelo incontrano Saul

L'appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto di venerdì 20 settembre, sarà incentrato su Julieta. La povera ragazza starà sempre peggio e le persone che le sono accanto non sapranno davvero come comportarsi.

Saverio, intanto, chiederà ad Irene di fargli una cortesia. L'uomo necessita assolutamente che la donna diffonda una notizia falsa che, tuttavia, potrebbe rivelarsi di grande aiuto per Carmelo.

Quest'ultimo, intanto, sarà pronto a recarsi al misterioso appuntamento in compagnia di Don Berengario. In questi giorni, i due hanno ricevuto una lettera molto particolare, all'interno della quale era presente un invito per un incontro da parte di un uomo misterioso.

Una volta giunto il fatidico giorno, i due protagonisti si renderanno contro del fatto che ad aspettarli ci sarà Saul. L'uomo dirà loro di essere a conoscenza del vero motivo per il quale Julieta sta così male. I due, ovviamente, rimarranno assolutamente spiazzati dalla cosa.

Puntata 21 settembre: Donna Francisca caccia Fernando mentre Elsa decide di sposare Alvaro

Per quanto riguarda la puntata de Il Segreto di sabato 21 settembre, vedremo che l'attenzione si sposterà su Donna Francisca. Quest'ultima avrà una pesante discussione con Fernando.

In preda ad un gesto di ira, infatti, la dark lady di Puente Viejo arriverà a prendere la drastica decisione di cacciarlo via. L'uomo non potrà più entrare in casa sua.

Elsa, intanto, si è presa qualche giorno per riflettere sulla proposta di matrimonio ricevuta da Alvaro. Da un lato, il suo cuore la porta verso una risposta affermativa. Dall'altro, però la sua mente la esorta a riflettere ancora un altro po'.

Nel corso della puntata di sabato, però, vedremo che la donna giungerà ad una decisione. Elsa si mostrerà decisa ad accettare la proposta di matrimonio. Una volta appresa la notizia, Alvaro sarà al settimo cielo e provvederà a comunicare la notizia ai suoi cari.