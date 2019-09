Tornato a Los Angeles dopo la morte di Caroline, da qualche mese il personaggio di Thomas Forrester si è trasformato nel 'cattivo' di Beautiful. Ma nelle recenti puntate americane, dopo la scoperta della vera identità di Phoebe/Beth, si è scusato con tutti e ha dichiarato di essere pronto a farsi perdonare per gli intrighi accumulati. Se Steffy e Hope non hanno più voluto saperne di lui, Ridge lo ha duramente rimproverato ma ha confermato di non volerlo abbandonare a se stesso.

Il fatto ha scatenato forti dissidi con Brooke, al punto da spingere lo stilista a trascorrere la notte fuori casa (in compagnia di Shauna Fulton). I tanti errori commessi spingeranno davvero il rampollo Forrester a cambiare? O si tratterà solo di promesse da 'marinaio'? Stando alle anticipazioni di Beautiful relative alle prossime trame americane, il cambiamento sarà ancora lontano dato che Thomas rivolgerà la sua attenzione contro la famiglia Logan della quale vorrà definitivamente liberarsi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas incontra di nascosto Douglas

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate di fine settembre segnalano che Thomas verrà dimesso dall'ospedale, dopo la grave caduta avvenuta per mano di Brooke (che lo ha spinto, anche se il giovane non ha denunciato la matrigna alla Polizia). Il suo primo pensiero sarà rivedere Douglas, che in sua assenza ha continuato a vivere a villa Logan.

Sarà Ridge a sorprendere il figlio in compagnia del bambino, senza che tale incontro venga prima accordato. La custodia di Douglas, che per legge per il momento continuerà ad essere affidata al padre, sarà oggetto di discussione tra Forrester e Logan. Ridge ed Eric, infatti, penseranno che il bambino debba restare con Thomas il quale a sua volta dovrà essere aiutato dalla famiglia. Mentre di vedute opposte sarà Brooke, desiderosa persino di chiedere un ordine restrittivo nei confronti del figliastro, da lei ritenuto pericoloso per il piccolo. E proprio questa durissima presa di posizione potrebbe essere la ragione del piano che il giovane stilista comincerà a mettere in atto.

Trame americane Beautiful: Thomas vuole liberarsi delle Logan

Le prime, ancora criptiche, anticipazioni di Beautiful relative alla settimana che si apre il 30 settembre, segnalano che Thomas metterà in atto l'ennesimo intrigo per liberare una volta per tutte i Forrester dalle Logan. Sebbene non sia chiarito quale sarà la sua idea, tutto fa pensare al lavoro alla Forrester Creations. Si precisa, infatti, che il giovane stilista cercherà di ottenere il posto che gli spetta all'interno dell'azienda di famiglia.

Sarà lui, che detiene alcune quote societarie, a licenziare Brooke e famiglia? Resta a questo punto solo da chiarire che fine farà il matrimonio di Hope e Thomas. Sebbene i due non abbiano mai consumato, nessun documento di divorzio o annullamento risulta essere firmato dalle parti, rendendo di fatto tale unione ancora ufficiale davanti alla legge. Ma nel frattempo, la Logan e Liam torneranno ad essere a tutti gli effetti una coppia, vivendo anche sotto lo stesso tetto.