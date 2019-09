Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sono tornati insieme. A certificare il ritorno di fiamma della coppia è stato il diretto interessato con una dedica romantica alla sua fidanzata. Giulia e Pierluigi hanno vissuto un duro momento di crisi. Quando la Provvedi era all'interno della Casa di Cinecittà, Deianira Marzano aveva parlato di un presunto tradimento da parte dello sportivo. Una volta terminata l'esperienza al Grande Fratello, la coppia era ritornata più forte di prima.

Del presunto tradimento non è mai stata trovata traccia, nonostante le numerose chat pubblicate dalla blogger partenopea. Proprio questo ha portato la Provvedi a credere alle parole del suo uomo.

In un secondo momento cosa fosse accaduto tra i due non è mai stato chiaro, si è sempre parlato di incompatibilità caratteriale. Ad oggi invece, sulla coppia sembra essere ritornato il sereno. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Gollini ha fatto una dedica speciale alle sua fidanzata.

"A te. La persona, più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento." Pierluigi poi ha aggiunto: "La mia felicità in ogni tuo sorriso". Queste parole sono state accompagnate da uno scatto che vede protagonista Pierluigi Gollini sul rettagolo di gioco, abbracciato a Giulia Provvedi.

In poco tempo lo scatto ha raggiunto tantissimi like e commenti positivi. Numerosi fan della coppia fin dal momento dell'addio hanno sempre sperato in una reuonion della coppia.

All'indirizzo della coppia i fan hanno detto: "Che meravigliosa dichiarazione d'amore", "Belli", "L'amore esiste". Non resta che augurarci che questa volta la liaison tra Giulia e Pierluigi duri per sempre. D'altronde quando una coppia riesce a superare mille tempeste, poi risulta essere indissolubile.

Giulia: cambia idea su Pierluigi

Giulia Provvedi oggi è di nuovo felice al fianco del suo Pierluigi.

Soltanto una ventina di giorni fa la cantante del duo Le Donatella, intervistata da il quotidiano romano Il Messaggero aveva dichiarato: "Ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione". La Provvedi aveva lasciato intendere che Gollini non l'aveva affatto tradita, ma a causa delle numerose incompatibilità caratteriali era meglio prendere due strade differenti. Incalzata dal giornalista, la sorella gemella di Silvia Provvedi poi aveva aggiunto di aver preferito la serenità ad uno stato d'infelicità.

Il modo in cui lo sportivo abbia riconquistato la cantante al momento non è dato saperlo. Tuttavia siamo certi che Pierluigi Gollini abbia fatto qualcosa di davvero straordinario per riprendersi l'amore della sua Giulia.