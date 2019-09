Non è ancora dato sapere quando avrà inizio la prima edizione di Amici Celebrity (anche se la data più probabile ad oggi sembra essere il 23 settembre), il programma dedicato al talento di persone famose. Dopo aver confermato che sarà Michelle Hunziker a condurre questo nuovo format di Amici, è stato poi puntualizzato che essendo la conduttrice svizzera impegnata con 'Striscia la Notizia', inizialmente Amici Celebrity sarà presentato da Maria De Filippi, creatrice e da sempre conduttrice della versione originale del programma.

Una volta che Michelle avrà terminato le registrazioni di Striscia la Notizia, prenderà le redini di Amici Celebrity fino alla puntata finale.

Nel frattempo iniziano ad ufficializzarsi i nomi di alcuni dei concorrenti che si metteranno alla prova in questo nuovo format di Amici: i primi quattro nomi, dei dodici totali, sono stati svelati in anteprima dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram e sono: l'ex calciatore Ciro Ferrara, l'attrice Laura Torrisi, il ristoratore ed ex giudice di Masterchef Joe Bastianich e il reale Emanuele Filiberto di Savoia.

Bastianich lo scorso maggio aveva stupito tutti lasciando definitivamente il programma Masterchef Italia e spiegando di essere pronto a dedicarsi alla sua più grande passione: la musica. Emanuele Filiberto ha già avuto modo di cimentarsi sia con il canto che con il ballo, visto che nel 2009 ha partecipato a Ballando con le stelle e nel 2010 è arrivato secondo a Sanremo insieme a Pupo e Luca Canonici con la canzone “Italia amore mio”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Ad aggiungersi a questi quattro Vip, nelle ultime ore il Magazine Vip ha rivelato il nome dell'attrice Cristina Donadio, famosa per l'interpretazione del personaggio di Scianel in Gomorra. L'attrice, si legge nel magazine, "è nata con una passione: il canto. E sarà tutta da scoprire".

Altri possibili concorrenti

Sono ancora tanti i concorrenti di questa prima edizione e di cui non è stata svelata l'identità: il sito TvBlog dà come confermata la partecipazione della showgirl Pamela Camassa, nonché compagna del conduttore Filippo Bisciglia; mentre il sito Blogo rivela che tra i possibili concorrenti ci potrebbero essere gli attori Luca Argentero e Claudio Amendola.

Un altro elemento di discussione, non ancora svelato, è dato dalla composizione dei giurati del programma Celebrity: al momento sembrano confermati solo i nomi del coreografo Giuliano Peparini e del conduttore radiofonico Platinette.

Flavio Montrucchio possibile concorrente

Recentemente l'attore e vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Flavio Montrucchio, intervistato dal settimanale Chi, ha ammesso che gli piacerebbe molto poter partecipare ad Amici Celebrity.

Il marito di Alessia Mancini ha infatti affermato che, viste le sue doti canore e di ballo e visto che ha fatto diversi musical a teatro, come Grease, non gli dispiacerebbe partecipare al programma, anche se ora è più concentrato sulla conduzione. L'attore ha poi rivelato: "Lavorare con Maria De Filippi sarebbe un valore aggiunto: è la numero uno della tv italiana".