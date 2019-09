La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5. La serie televisiva ha riscosso un elevato numero di ascolti. Il successo di questa telenovela era già assicurato dalla partecipazione di Ozge Gurel, conosciuta dal pubblico della quinta rete televisiva per aver prestato il volto a Oyku Acar, protagonista di Cherry Season-La stagione del cuore.

Gran parte del merito va anche all'attore turco Can Yaman, alias Ferit Aslan, stimato con grande ammirazione dai telespettatori della trasmissione. L'uomo ha dichiarato di essere costretto a lasciare la recitazione per intraprendere il servizio di leva militare.

Can Yaman prende una pausa dalla recitazione per la leva militare

Dalla Turchia giungono cattive notizie per i fan della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Pare che l'interprete del ricco e giovane imprenditore Ferit Aslan debba per forza abbandonare temporaneamente la recitazione e cambiare totalmente ambiente lavorativo.

Infatti, è stato costretto ad intraprendere il servizio di leva militare. La sconfortante nuova è stata resa nota dal portale spagnolo Divinity ed è stata confermata dal diretto interessato attraverso uno screen sulle storie del suo profilo Instagram.

L'addestramento è obbligatorio in Turchia e dovrebbe solitamente durare ben dodici mesi. Tuttavia, secondo una legge emanata ad inizio estate, per chi paga l'ingente somma di 31 000 lire turche, ossia circa 4 600 euro, la durata si riduce ad un solo mese. Così ha fatto Can Yaman, che avrà diritto ad un periodo obbligatorio più breve rispetto agli altri.

Chi è Can Yaman?

Can Yaman è nato ad Istanbul l'8 novembre 1989.

Ha trascorso la sua infanzia in Turchia circondato dall'affetto dei suoi genitori. Il suo percorso formativo è iniziato proprio in Italia, dove ha frequentato un istituto privato e ha imparato la lingua del "Bel Paese". Successivamente, su esortazione del padre, si è laureato alla facoltà di Giurisprudenza ed è divenuto avvocato. Ben consapevole delle sue vere aspirazioni, quasi per caso è entrato nel mondo della recitazione.

I suoi amici gli hanno fatto conoscere i suoi futuri manager, che lo hanno caldamente invitato a presentarsi a diversi provini.

Così, è cominciata la sua carriera lavorativa. Il culmine del successo è arrivato con la partecipazione a Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Poi ha ricoperto il ruolo di Can Divit, fotografo della città di Istanbul, nella serie televisiva Erkenci Kus, probabilmente trasmessa in Italia la prossima estate.

Infine, si vocifera che sarà ospite a Verissimo o a C'è posta per te quest'autunno.