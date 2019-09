Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Il programma, dopo l'addio di Ilary Blasi passerà nelle mani di Alfonso Signorini, il quale in queste settimane sta portando avanti i casting assieme agli autori del reality per scegliere chi saranno i nuovi concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Il Vicolo delle News ci sarebbero anche diversi nomi provenienti dal mondo di Uomini e donne, tra cui quello di Lorenzo Riccardi e Francesco Chiofalo.

I concorrenti provinati del Grande Fratello Vip 4: spicca anche Francesco Chiofalo

Nel dettaglio, quindi, sulle pagine de Il Vicolo delle news è stata riportata l'indiscrezione secondo la quale a sostenere i provini per la partecipazione alla prossima edizione del GF Vip sarebbero stati diversi ex volti di Uomini e donne.

Tra questi vi è Lorenzo Riccardi, il tronista della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi che sarebbe a dir poco perfetto all'interno della casa di Cinecittà con il suo modo di fare decisamente esuberante.

Ma questo non è l'unico nome venuto fuori in queste ultime ore, dato che tra i concorrenti che sarebbero stati provinati per la nuova edizione del Grande Fratello Vip vi sarebbero anche Luca Daffrè e Mariano Catanzaro, l'ex tronista partenopeo che viene ricordato soprattutto per i suoi modi di fare decisamente teatrali che non sono passati inosservati nello studio del dating show Mediaset.

Tra i concorrenti che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, inoltre, va segnalato anche il nome di Francesco Chiofalo che proprio nelle scorse settimane è finito al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi. Lei, dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato, ha deciso di lasciarlo e lui non si è rassegnato e ha cercato di fare il possibile per riconquistarla. La stessa Antonella sarebbe in lizza tra le papabili nuove inquiline del reality show Mediaset.

Anche Zoe Cristofori e Fubelli tra i candidati

E poi, ancora, le indiscrezioni sul cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, rivelano che avrebbe sostenuto un provino anche il comico Gianluca Fubelli, così come l'influencer Zoe Cristofori che in passato ha avuto un flirt con Fabrizio Corona. E chissà se riuscirà a convincere gli autori anche la giovane Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Nicolò Bettarini.

Vedremo nelle prossime settimane se questi nomi verranno confermati oppure no.