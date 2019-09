Il blog "Vicolo delle News" ha diffuso un'indiscrezione molto interessante sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip: pare che gli autori stiano per chiudere il cast del reality, e che l'ultima parola su alcuni ballottaggi spetterebbe ad Alfonso Signorini. Nella Casa più spiata d'Italia, potrebbero entrare tanti ex volti di Uomini e donne: dal "Cobra" Lorenzo Riccardi al simpatico Mariano Catanzaro, fino ad arrivare alla chiacchierata coppia Chiofalo-Fiordelisi.

Le ultime indiscrezioni sul GF Vip

Manca poco più di un mese al ritorno in Tv del Grande Fratello Vip: stando alle voci che circolano in rete, sarebbe fissato per la metà di novembre il debutto su Canale 5 della quarta edizione del reality.

Nelle scorse ore, "Vicolo delle News" ha riportato alcune delle indiscrezioni che impazzano a poco tempo dall'annuncio del cast ufficiale del programma: pare che alcuni personaggi famosi siano già certi di entrare nella Casa, altri sarebbero in ballottaggio.

Sul popolare blog, dunque, si legge che molti ex protagonisti di Uomini e Donne avrebbero sostenuto il provino per la trasmissione che quest'anno sarà condotta da Alfonso Signorini: la maggior parte di questi tronisti e corteggiatori, non avrebbero ancora la certezza di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

A contendersi il ruolo di simpatico del gruppo, per esempio, sarebbero Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro: i due ragazzi sono stati sia spasimanti che tronisti del format di Maria De Filippi ed ora sognano di partecipare alla versione Vip del GF.

Il "bello" del reality Mediaset, invece, potrebbe essere uno tra Luca Daffrè e Rodolfo Salemi, entrambi apprezzati corteggiatori nelle edizioni più recenti di U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I personaggi vicini al GF secondo i blog

A far parte del cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, potrebbero essere anche due ex fidanzati che quest'estate sono stati al centro del gossip per una rottura più che mediatica. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi che, stando alle informazioni che sono arrivate a chi scrive per "Vicolo delle News", potrebbero ritrovarsi faccia a faccia nella Casa più spiata d'Italia a novembre prossimo.

Gli altri personaggi famosi vicini al reality condotto da Alfonso Signorini, sarebbero: la conduttrice Adriana Volpe, la showgirl Paola Di Benedetto (tornata da poco tra le braccia del cantante Federico Rossi), il mago Giucas Casella, la valletta Antonella Elia, la soubrette Natalia Bush, il comico Gianluca Fubelli e una tra le influencer Ginevra Lambruschi e Zoe Cristofori (il ballottaggio tra le due dovrebbe essere risolto dal conduttore).