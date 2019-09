Ormai ci stiamo avvicinando a grandi passi al ritorno sulla rete ammiraglia Rai dell'amata soap opera Il Paradiso delle Signore Daily. Dopo una lunga attesa, mancano circa tre settimane per rivedere sul piccolo schermo le vicende degli storici protagonisti della fiction e delle new-entry.

Ci saranno diversi colpi di scena tra l'arrivo di nuovi personaggi e alcuni addii, e allo stesso tempo anche il negozio che dà il nome alla Serie TV avrà un aspetto del tutto diverso.

Gli interni dell'esercizio commerciale milanese in cui s'intrecciano storie d’amore, speranze, e delusioni, saranno dipinti di rosa, mentre lo spogliatoio delle Veneri avrà un design del tutto diverso e diventerà anche un luogo in cui le dipendenti si scambieranno le reciproche confidenze. Inoltre verrà ripristinato il magazzino in cui prenderà servizio Armando (Pietro Genuardi), e tra le altre novità ci sarà anche l'inaugurazione del Cinema Corso.

Vittorio e Marta non potranno avere bambini

L'appuntamento con la telenovela è atteso a partire da lunedì 14 ottobre alle 15:40 su Rai 1.

Dagli spoiler riportati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si apprende che tra gli storici protagonisti ci saranno ancora Vittorio e Marta ormai in procinto di sposarsi. Dopo aver coronato finalmente il suo sogno d'amore, la giovane Guarnieri entrerà in possesso di alcune quote del Paradiso. Purtroppo, però, la felicità dei novelli sposi non sarà destinata a durare a lungo, poiché si vedranno costretti ad affrontare un problema decisamente serio, infatti non potranno avere figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Umberto Guarnieri dovrà valutare le capacità imprenditoriali del figlio Riccardo e, al contempo, dovrà fare i conti con la vita sentimentale della cognata Adelaide.

Nicoletta si sposa con Cesare, Luciano ritrova la sua famiglia

Nicoletta, dopo essere stata contesa nella stagione precedente da Riccardo e Cesare, farà una scelta importante. Infatti la giovane Cattaneo deciderà di convolare a nozze con Cesare, rinunciando così a Guarnieri anche se continuerà ad essere innamorata di lui.

Dopo aver archiviato la storia d'amore con Clelia Calligaris, il ragioniere Luciano Cattaneo tornerà a comportarsi come un vero uomo di famiglia, occupandosi della moglie Silvia, della figlia Nicoletta e della nipote Margherita. A quanto pare, dunque, il contabile si pentirà di ciò che ha fatto in passato.

Riccardo, quando si renderà conto di aver perso per sempre Nicoletta, si avvicinerà ad un'altra donna, Angela Barbieri, e chissà se sarà proprio lei la sua anima gemella.

Agnese s'innamorerà della new entry Armando.

Ricordiamo che, oltre a Nicoletta, sono state confermate anche le altre Veneri Roberta, Gabriella, e Irene. Infine si assisterà al ritorno della creativa Elsa Tadini e all'ingresso nel grande magazzino della capo-commessa Francesca Molinari, di Flavia, Rocco Amato, Marina Fiore, Angela e Marcello Barbieri.