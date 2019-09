La Strada di Casa 2, la fiction di Rai 1 che va in onda ogni martedì sera, racconta le intricate vicende della famiglia Morra. Dopo la scomparsa di Irene, proseguono le ricerche della donna che sembra scomparsa nel nulla il giorno in cui avrebbe dovuto convolare a nozze con Lorenzo dopo aver scoperto che quest'ultimo la tradiva.

Anticipazioni terza puntata de La strada di casa: Fausto e Lorenzo indagano su Emma e Mauro

Nella terza puntata che andrà in onda il 1° ottobre, il commissario Leonardi mostrerà a Lorenzo una prova sconvolgente.

Si tratterà di un video da cui traspare che Irene si è tolta la vita gettandosi nel Po. La prova sembrerà inequivocabile, ma sarà autentica? Intanto la situazione economica dell'azienda di famiglia dei Morra si farà sempre più preoccupante a causa del batterio che ha colpito il Birrificio. In seguito a un controllo, però, Fausto comincerà a pensare che con molta probabilità a danneggiare l'attività sia stato un sabotaggio da parte di qualcuno che ha come obiettivo l'estromissione dei Morra dall'azienda di famiglia.

Nel frattempo, Lorenzo avrà dei dubbi su Mauro e la sua amica Emma: la ragazza scapperà dall'auto del ragazzo lasciando il suo cellulare all'interno e, secondo Morra, i due avranno qualcosa da nascondere. Fausto e Lorenzo cominceranno ad indagare a riguardo, ma le loro ricerche saranno ostacolate da un altro imprevisto: Federico, il figlio di Valerio e Giulia, comincerà a stare molto male.

Federico ha un malore improvviso e viene portato in ospedale, Gloria teme di avere l'Alzheimer

La situazione preoccuperà tutti perché accadrà improvvisamente e senza una ragione apparente.

Per il ricovero, i genitori di Federico porteranno il piccolo nella stessa struttura ospedaliera in cui Milena pratica il tirocinio. Quest'ultima si ritroverà, quindi, nella spiacevole situazione di incontrare l'uomo con cui ha una relazione sentimentale, insieme a sua moglie. Gloria, intanto, comincerà ad avere delle strane amnesie che le faranno sospettare di essere affetta dall'Alzheimer, ma, in un primo momento, deciderà di tenere la cosa per sé.

Alla fine, però, la donna si sfogherà e prenderà la decisione di parlare della sua condizione a suo marito, esponendosi le sue paure.

La popolare fiction di Rai 1 è giunta alla seconda stagione dopo un enorme successo riscontrato lo scorso anno. I protagonisti della Serie TV sono Alessio Boni nel ruolo del protagonista Fausto Morra, Lucrezia Lante della Rovere che interpreta la moglie Gloria Morra e Sergio Rubini nei panni di Ernesto Baldoni, amico di Fausto.

L'appuntamento è previsto per tutti i martedì alle 21.25.